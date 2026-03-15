Muito antes da Inteligência Artificial, as fotografias já nos enganavam

Há 1h e 32min

Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, mas será que ainda confiamos nela para contar a verdade?

A internet, as ferramentas de edição, as redes sociais e — claro — a inteligência artificial (IA) tornaram-nos cada vez mais conscientes de que, quando se trata de fotografia, as aparências iludem. Imagens fabricadas, como a do falecido Papa Francisco a usar um casaco branco como a neve ou a suposta foto policial do presidente norte-americano Donald Trump, tornam-se frequentemente virais após captarem a imaginação do público.

Todavia, e embora a tecnologia que nos permite criar fotografias de bebés a dançar e gatos com ar de gangsters esteja em constante evolução, a manipulação de imagens não é uma novidade — como demonstra uma exposição que vai ser inaugurada no Rijksmuseum, em Amesterdão.

A exposição “Fake!”, cuja inauguração ocorreu no dia 6 de fevereiro, mostra como se criam ilusões visuais desde meados do século XIX.

“Hoje em dia, todos falamos sobre IA”, começa por dizer o curador da exposição, Hans Rooseboom, à CNN. “Estamos habituados ao Photoshop e a outras formas digitais de alterar imagens, mas quisemos mostrar que sempre foi assim, desde os primórdios da fotografia.”

Um postal americano que parece mostrar a maior espiga de milho alguma vez cultivada. Imagem criada pelo fotógrafo W.H. Martin em 1908. Cortesia do Rijksmuseum

“As pessoas sempre tiveram a tendência de explorar todas as possibilidades que a fotografia oferece, tanto com a câmara como na câmara escura, ou com tesoura e cola de uma forma não digital.”

A exposição apresenta 52 imagens da coleção do museu, datadas de 1860 a 1940, todas criadas com recurso a colagem ou montagem. Para criar uma fotocolagem, o artista recorta e cola fisicamente as imagens. Numa fotomontagem, várias imagens são combinadas e fotografadas novamente.

Tal como grande parte do que vemos hoje em dia na inteligência artificial, muitas destas imagens antigas mostram cenas obviamente fantásticas — como um homem a empurrar uma versão gigante da sua própria cabeça num carrinho de mão, ou uma enorme espiga de milho a ser arrastada por uma carroça puxada por cavalos.

Mas, se naquela época tornar-se viral ainda não era comum, porque é que os primeiros fotógrafos se davam ao trabalho de criar imagens falsas?

“Porque é que as pessoas não falsificariam fotografias?”, questiona Rooseboom. A fotografia “nunca foi realista”, explica, sobretudo no século XIX, quando as pessoas estavam “mais habituadas a ver pinturas, gravuras e desenhos que não retratam a verdade literal”.

“As pessoas estavam apenas a começar a habituar-se à fotografia e talvez à ideia de que as fotografias poderiam ser mais realistas do que outras imagens.” Todavia, acrescenta, “há muito poucos comentários da época, por isso dificilmente sabemos as reações do público ao que viram”.

As fotografias são manipuladas há muito tempo para sátira política. Esta imagem de John Heartfield foi capa da revista de esquerda Arbeiter-Illustrierte-Zeitung em 1934. Cortesia do Rijksmuseum.

A principal razão para as primeiras falsificações era o entretenimento — cerca de três quartos das imagens da exposição foram criadas para este fim, indica Rooseboom. Outras foram criadas para publicidade ou para fazer uma declaração política.

John Heartfield, pseudónimo do artista alemão Helmut Herzfeld, foi um importante satirista fotográfico que se opôs veementemente a Hitler e ao partido nazi. A imagem de Heartfield de 1934, utilizada na capa da revista de esquerda Workers’ Illustrated Magazine (Arbeiter-Illustrierte-Zeitung), mostra Joseph Goebbels, o principal propagandista nazi, como barbeiro de Hitler.

“É o Hitler, mas Goebbels está a transformá-lo em Karl Marx para atrair o eleitorado operário”, explica Rooseboom.

“Heartfield é a pessoa mais conhecida e, creio, a mais inteligente a ter usado a fotografia para satirizar o nazismo e tudo o que o regime fez, e para tentar alertar as pessoas sobre todos os perigos que estavam para vir ou que já estavam a acontecer”, aponta Rooseboom.

“É muito interessante porque este tipo de sátira ainda é muito comum hoje em dia, talvez mais do que nunca.”

“O conteúdo que crio para o Instagram é dirigido a um público selecionado, uma espécie de clube de fãs digital que percebe a piada de imediato. Se alguém pensa que a farsa tem como objetivo enganar as pessoas, não percebeu do que se trata”, diz o artista Hey Reilly em entrevista à CNN. Cortesia Hey Reilly

Em contraste com os primeiros trabalhos de fantasia e sátira, o fotojornalismo só começou realmente a desenvolver-se no período entre guerras, e com ele surgiu uma nova expectativa de que a fotografia fosse verídica.

“As pessoas só começaram a habituar-se a ver muitas fotografias nas décadas de 1920 e 1930, com as revistas populares”, explica Rooseboom.

“Não havia desconfiança [antes deste período] porque as pessoas estavam habituadas a ver apenas imagens desenhadas à mão, pelo que a ideia de que a fotografia podia e devia contar a verdade só foi surgindo aos poucos.”

Em cerca de três quartos das imagens da exposição, a farsa é “muito clara”, diz Rooseboom, dando o exemplo de alguém que parece ter encenado uma decapitação teatral. Mas nas restantes, é mais difícil detetar como foi feita a manipulação.

Rooseboom dá como exemplo um “pequeno postal de um concerto de aviação algures em Los Angeles, com muitos aviões no ar”. “Mas o público não está a prestar atenção e as pessoas estão muito próximas umas das outras. Isto só pode ser uma montagem, porque não pode ter acontecido desta forma na realidade”.

“Pergunto-me sempre se as pessoas daquela época teriam percebido a farsa ou não”, afirma Rooseboom.

Esta imagem, intitulada 'Decapitação', foi criada por F.M. Hotchkiss, por volta de 1880-1900. Cortesia do Rijksmuseum.

“Hoje vemos mais fotografias todos os dias do que a maioria das pessoas do século XIX teria visto em toda a sua vida. Por isso, estamos mais ou menos habituados a olhar e a julgar fotografias. Naquela altura, talvez fosse muito mais difícil distinguir entre o que era real e o que não era.”

Em muitos casos, as imagens foram criadas por fotógrafos anónimos e reproduzidas como postais. O postal de um homem a rodar a própria cabeça foi feito com recurso a um “truque amador” de fotomontagem, explica Rooseboom. O truque envolve a combinação de vários negativos, seja imprimindo-os juntos num quarto escuro ou recortando, colando e fotografando-os novamente.

“A técnica foi descrita em várias revistas e opúsculos da década de 1890, tanto em França como noutros lugares. Assim, era possível aprender este truque seguindo uma espécie de receita”, diz Rooseboom, explicando o truque por detrás da imagem, que se acredita ter sido produzida entre 1900 e 1910 por um artista anónimo.

Peter Ainsworth é coordenador do mestrado em Fotografia e Prática Digital no London College of Communication. Em declarações à CNN, o professor explica que os artistas que manipulam imagens digitalmente hoje em dia fazem-no frequentemente para expressar uma opinião. “É muitas vezes utilizado como sátira”, diz, acrescentando que os criadores procuram dar “uma voz crítica aos problemas inerentes à tecnologia”.

A motivação do artista também deve influenciar a forma como julgamos o seu trabalho, explica Peter Ainsworth, acrescentando que isso deve-se à “forma como se insere num ecossistema mais vasto". Para ilustrar isto, o professor deu o exemplo do vídeo "Trump Gaza", gerado por IA, que surgiu no ano passado. O clipe foi criado como sátira pelo artista Solo Avital e pelo seu parceiro, mas fez manchetes quando o próprio Trump o replicou na sua conta oficial da rede social Truth Social.

"Depois, tens um artista que critica uma posição específica a ser utilizado pela própria posição que critica", observa Peter Ainsworth.

Noutro contexto, o artista por detrás da popular conta de Instagram Hey Reilly, que satiriza celebridades com imagens alteradas por IA, explica à CNN que a ideia inicial era fazer rir.

"Com o tempo, fui-me interessando mais pelo que o trabalho refletia de volta para nós: as nossas obsessões com o estatuto, as celebridades, o consumismo e a forma como as marcas e os rostos funcionam quase como uma espécie de atalho visual", afirma o artista, que pediu para ser identificado apenas como Reilly.

"O conteúdo que crio para o Instagram é realmente para um público específico, uma espécie de clube de fãs digital que percebe a piada imediatamente. Se alguém pensa que a falsificação visa enganar as pessoas, perdeu completamente o objetivo”, diz.

"Ainda temos esta noção profundamente enraizada de que 'a câmara nunca mente'. Podemos ver isso na preocupação das pessoas com as imagens de IA, especialmente na política”, observa Reilly. “A falsificação só funciona porque os nossos olhos e cérebros ainda estão programados para confiar em fotografias."

Para Reilly, o “debate em torno da desonestidade na IA e da falsificação” está a “apontar para o alvo errado”. “As imagens falsas existem para direcionar as pessoas de volta para o meio. É o poder e a influência das plataformas digitais, e as motivações das pessoas que as controlam, que provavelmente deveríamos observar com mais atenção”.