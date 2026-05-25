A Humanidade está em risco e há uma nova arma à solta. O Papa está preocupado com a IA

Há 1h e 4min

Há uma teoria que suporta a guerra que o líder da Igreja Católica pretende rever, até porque já está ultrapassada. Até lá há um "teste decisivo" a que todos temos de estar atentos

O Papa Leão XIV afirma que o controlo da inteligência artificial (IA) não deve permanecer nas mãos de "poucos", ao mesmo tempo que alerta que a tecnologia está a alimentar os conflitos mundiais, apresentando as suas propostas no primeiro grande documento teológico do seu pontificado.

Entre elas, contam-se a proteção da singular "grandeza da humanidade" no meio da rápida evolução tecnológica e a exigência de que a utilização da IA ​​na guerra esteja sujeita às "mais rigorosas restrições éticas".

Embora a encíclica se concentre na IA, o texto vai além das questões tecnológicas e aborda crises que a Humanidade enfrenta. O Papa Leão XIV disse que a teoria da "guerra justa" - uma doutrina cristã de quatro pontos que define as condições que justificam a guerra - está "agora ultrapassada", afirmando que a força militar só pode ser usada para "legítima defesa no sentido mais estrito".

Acrescenta que o "teste decisivo" para a justiça social é o tratamento dado aos migrantes e refugiados e pediu desculpa pela legitimação da escravatura por parte da Igreja e pelo atraso na denúncia deste flagelo.

O Papa, que fez da pacificação um ponto central do seu pontificado, alerta que o uso da “força, da violência e das armas” acaba por ter “consequências nefastas para as populações civis”.

“A construção de um mundo em estado de conflito perpétuo é um mal e deve ser chamada pelo que é”, escreve o Papa, acrescentando que “a Humanidade possui ferramentas muito mais eficazes e capazes para promover a vida humana e resolver conflitos, como o diálogo, a diplomacia e o perdão”.

A sua oposição à guerra justa surge após declarações do vice-presidente dos EUA, JD Vance, de que o Papa “deve ter cuidado ao falar sobre assuntos de teologia”, depois de o líder espiritual católico ter criticado duramente os ataques conjuntos EUA-Israel contra o Irão e repreendido os líderes mundiais por invocarem linguagem religiosa para justificar a guerra.

Na apresentação do seu manifesto a uma audiência durante esta segunda-feira no Vaticano, o Papa Leão XIV reiterou que a Humanidade deve enfrentar novos desafios “ao escutar” várias perspetivas e procurar a razão.

“A inteligência artificial já impacta muitas áreas da nossa vida e influencia decisões que moldam a convivência humana”, disse. “Sinto-me incumbido de observar outra grande transformação com olhos de fé, lucidez de razão, abertura ao mistério e com os clamores dos pobres e da Terra a ressoar no meu coração.”

Paralelos entre a IA e a Torre de Babel

No texto, o Papa defende ainda a aplicação de uma série de princípios ao desenvolvimento da IA, incluindo uma distribuição mais justa dos recursos, a dignidade da pessoa humana, a justiça social e o cuidado com o ambiente.

Citando uma passagem bíblica, o Papa alerta que, com a IA, a Humanidade corre o risco de construir uma “Torre de Babel”, que foi uma tentativa de as pessoas “criarem um nome” para si próprias com um único poder e uma única língua. O Papa afirma que a história é um alerta contra um plano que “domina e, em última instância, desumaniza”, insistindo, em vez disso, que diversas opiniões e grupos devem contribuir para o desenvolvimento da IA.

Leão XIV insiste que a tecnologia deve proteger os empregos das pessoas e precisa de estar sujeita a “estruturas jurídicas robustas, supervisão independente, utilizadores informados e um sistema político que não abdique da sua responsabilidade”.

Tradicionalmente, uma encíclica é uma carta enviada pelo Papa aos bispos e à Igreja Católica Romana em geral, mas recentemente o seu significado alargou-se, tendo o Papa Francisco utilizado a primeira encíclica do seu papado para se dirigir ao mundo inteiro sobre a proteção do ambiente.

O documento de Leão XIV sobre IA, "Magnifica Humanitas" ("Magnífica Humanidade"), está a ser visto como um texto igualmente marcante para o seu papado, abordando um tema que definiu uma época e que ele dirigiu aos católicos e a "toda pessoa de boa vontade".

O Papa Leão XIII identificou a IA como uma prioridade máxima e é o primeiro pontífice a apresentar pessoalmente uma encíclica ao mundo no Vaticano.

Os papas anteriores delegavam normalmente esta função de apresentação de uma encíclica nos cardeais ou noutras figuras importantes. Desta vez, o Papa supervisionou o lançamento do folheto de 235 páginas juntamente com Chris Olah, cofundador da Anthropic, uma empresa de IA que está em disputa judicial com a administração Trump sobre a utilização da sua tecnologia em operações militares e de defesa.

Olah, que disse ter conversado com 15 líderes religiosos diferentes sobre IA, declarou à CNN acreditar que as implicações da tecnologia vão “muito além das questões científicas” e dizem respeito ao “florescimento humano” e “como seria um mundo bom”.

Ter uma comunidade “engajada e a tentar impulsionar a IA numa direção positiva” é “realmente poderoso”, acrescentou, pois ajuda a contrabalançar as pressões que “poderiam forçar uma corrida desenfreada na IA e levar a resultados desastrosos”.

“Uma das forças mais poderosas que pode resistir a isto e, em vez disso, causar uma corrida para o topo, é quando muitas pessoas que se preocupam com o que é certo estão profundamente envolvidas, atentas e a compreender a situação”, disse. “E espero que isso se intensifique em todas as partes da sociedade daqui para a frente.”

Descreveu-se como “profundamente honrado” por partilhar o palco com o Papa para divulgar o texto da encíclica, mas também “aliviado” pela Igreja, e “por extensão o mundo”, estar a envolver-se com a tecnologia para “nos ajudar a direcioná-la para um bom resultado”.

Olah disse ainda que não acredita que “a IA possa substituir a religião” e que “as religiões são muito importantes por uma razão”.

O texto do Papa esboça uma abordagem à IA que não rejeita as oportunidades oferecidas pela tecnologia, nem a vê como a porta de entrada para um futuro utópico. A sua encíclica procura oferecer os recursos da doutrina social católica - o envolvimento com a política e a vida cívica - à discussão sobre a IA. A principal preocupação de Leão XIV é manter a centralidade e a dignidade única da pessoa humana.

Para este efeito, o primeiro Papa americano critica o “transhumanismo”, a ideia de que a tecnologia pode ajudar uma pessoa a ultrapassar limitações físicas e biológicas, como o envelhecimento, e o “pós-humanismo”, que questiona a singularidade dos seres humanos e dilui as fronteiras entre os humanos e as máquinas.

“Não podemos considerar a IA moralmente neutra”, escreve o Papa. “Toda a ferramenta técnica incorpora escolhas e prioridades através do que mede, ignora e otimiza, e de como classifica as pessoas e as situações.”

O Papa Leão XIV prescreve, em última análise, o desarmamento da IA, não como um meio de “rejeitar a tecnologia”, mas antes de “impedir que esta domine a humanidade”. Esta doutrina significa “libertar a tecnologia do controlo monopolista e abri-la à discussão e ao debate, tornando-a, por isso, amiga do ser humano”.

Um "grito de guerra"

A escolha da Anthropic para o lançamento da encíclica reflete as tensões contínuas entre o Papa nascido em Chicago e o presidente dos EUA, Donald Trump, que lançou uma série de críticas contra o pontífice pela sua posição sobre a guerra com o Irão. A administração Trump adotou uma postura de não intervenção na regulamentação da IA, com o presidente a decidir adiar a assinatura de uma ordem executiva que garantiria a revisão governamental de novos modelos de IA, incluindo o sistema Mythos da Anthropic.

A inclusão da Olah na plataforma de lançamento, no entanto, mostra que o Vaticano procura influenciar diretamente os envolvidos no desenvolvimento da tecnologia, e não apenas falar de fora. E uma fonte do Vaticano disse que a inclusão da Anthropic “não é um endosso, prémio, recompensa ou canonização”.

O Papa Leão XIV já abordou o tema da IA ​​várias vezes durante o seu pontificado de um ano, alertando contra os chatbots “excessivamente afetuosos”, enviando uma mensagem aos executivos de tecnologia reunidos no Vaticano sobre a IA e exortando os padres a não utilizarem a IA na elaboração das suas homilias.

Poucos dias antes do lançamento da encíclica, o Papa tomou a decisão invulgar de criar uma comissão interdepartamental do Vaticano sobre a IA, que examinará os efeitos da tecnologia.

O rápido avanço da IA ​​​​também pode ter influenciado a escolha do nome de Leão XIV. Num discurso ao Colégio Cardinalício logo após a sua eleição, o Papa destacou que o seu homónimo, Leão XIII, era recordado como o Papa da doutrina social católica - o engajamento da Igreja com a vida pública - durante a época da Revolução Industrial.

Leão XIII escreveu a histórica encíclica "Rerum Novarum" em 1891, um texto abrangente que aborda os direitos dos trabalhadores, um salário justo e o direito à propriedade privada. Leão XIV disse aos cardeais que esperava oferecer o ensinamento social da Igreja em resposta "a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos no campo da inteligência artificial". Assinou a sua encíclica sobre a IA a 15 de maio de 2026, no mesmo dia em que a "Rerum Novarum" foi publicada 135 anos antes.

"O momento para falar de IA é agora. É urgente", disse Anna Rowlands, teóloga da Universidade de Durham que falou com o Papa no lançamento da encíclica.

"O momento para falar de IA é agora. É urgente", disse à CNN Anna Rowlands, teóloga da Universidade de Durham que falou com o Papa no lançamento da encíclica. “A encíclica ajuda-nos a todos - crentes e não crentes - a fazer a mesma pergunta fundamental: o que significa ser humano numa época em que a vida humana enfrenta um desafio sem precedentes devido ao desenvolvimento de várias tecnologias… este texto é um apelo à ação, um clamor do Evangelho, para construirmos juntos uma civilização do amor e nos opormos a uma cultura de poder materno.”

A encíclica do Papa Francisco dá continuidade ao trabalho já realizado pelo Vaticano sobre a inteligência artificial (IA), incluindo um diálogo com Silicon Valley ao longo da última década e a pressão para uma maior regulamentação. O Papa Francisco abordou também o tema com líderes mundiais quando se tornou o primeiro Papa a discursar no G7, em junho de 2024. Os gabinetes de doutrina e educação do Vaticano publicaram, no ano passado, um documento onde destaca a desinformação disseminada pela IA, incluindo deepfakes, enquanto uma comissão teológica divulgou uma reflexão detalhada sobre as ameaças representadas pela IA, pelo transhumanismo e pelo pós-humanismo.

O Vaticano viveu em primeira mão o uso da IA. O Papa Francisco foi alvo de várias imagens deepfake, enquanto o Papa Leão XIV revelou ter recusado a criação de um “avatar papal” que realizasse audiências privadas e respondesse a perguntas.

Mas o Padre Antonio Spadaro, funcionário do Vaticano, afirma que a encíclica de Leão XIII representa um novo momento e marca a “resposta institucional mais significativa” à IA por parte de uma grande instituição religiosa global, e talvez o sinal mais claro até à data de que o Vaticano pretende fazer mais do que emitir alertas inteligentes à margem do debate.

Agora, o foco está no que acontece a seguir. O Papa Francisco lançou a sua encíclica de 2015 sobre o ambiente para influenciar a cimeira climática COP21 em Paris, e o texto ganhou força tanto dentro como fora da Igreja como inspiração para iniciativas de sustentabilidade.

Leão espera provavelmente que o seu próprio texto não seja simplesmente lido e guardado numa prateleira, mas que se torne um documento capaz de inspirar ações significativas.

Sana Noor Haq, da CNN, contribuiu para esta reportagem