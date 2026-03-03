Inteligência artificial recomenda casinos ilegais e ensina a contornar proibições

REVISTA DE IMPRENSA | Fenómeno resulta de dados de treino dominados por conteúdos promocionais de operadores ilegais

Os principais chatbots de inteligência artificial estão a promover casinos online sem licença e a sugerir formas de contornar mecanismos de autoexclusão e restrições a menores. De acordo com o Investigate Europe, num trabalho exclusivo do Público, The Guardian, Publico.es (Espanha), Il Fatto Quotidiano (Itália) e Reporters United (Grécia), um teste realizado em dez países europeus revela que três quartos das respostas dadas por sete plataformas recomendam sites ilegais.

Em Portugal, 15 das 21 perguntas colocadas resultaram em sugestões de casas de jogo não licenciadas pelo Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos. A Meta AI foi a mais célere a apresentar resultados, todos ilegais e sem alertas. Já o ChatGPT, o Copilot e o Gemini incluíram avisos sobre a falta de regulação, mas ainda assim indicaram plataformas proibidas.

O Grok, da X, chegou a sugerir casinos sediados em Curaçau como alternativa para jogadores portugueses, destacando anonimato e rapidez nos pagamentos. Noutras respostas, os chatbots ignoraram sistemas de autoexclusão como o Gamstop e o Oasis, afirmando que é possível continuar a jogar apesar das proibições.

Segundo especialistas, o fenómeno resulta de dados de treino dominados por conteúdos promocionais de operadores ilegais. Entre as plataformas testadas, apenas o Claude e o Le Chat recusaram de forma consistente promover casinos ilícitos.

