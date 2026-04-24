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Brasil abre processo contra Google por uso de notícias em ferramentas de IA

Agência Lusa , AM
Há 32 min
A aquisição da Wiz, uma empresa privada, representa uma grande aposta da Google na segurança da nuvem e na cibersegurança neste período de crescimento explosivo da inteligência artificial. Josh Edelson/AFP/Getty Images

Conselho Administrativo de Defesa Económica justificou que a Google usa - sem autorização prévia - as empresas que produzem conteúdo jornalístico

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Um órgão regulatório no Brasil decidiu reabrir nessa quinta-feira uma investigação contra Google por suposto “abuso exploratório de posição dominante” no uso de notícias por ferramentas de inteligência artificial (IA). 

O Conselho Administrativo de Defesa Económica (Cade) aprovou a abertura do processo administrativo, “de modo a aprofundar as investigações”, com voto unânime dos cinco conselheiros. 

Dessa forma, o Cade transformou um inquérito administrativo em processo administrativo, que pode resultar em sanções, multas e medidas corretivas contra a big tech. 

O caso da Google teve origem no próprio órgão regulatório, que enxergou a necessidade de aprofundar as apurações das condições concorrenciais do mercado de busca no Brasil e da utilização pela big techa de conteúdos produzidos por inteligência artificial.

Na prática, Cade justificou que a Google usa - sem autorização prévia - as empresas que produzem conteúdo jornalístico.

Em seu voto, o presidente do Cade, Diogo Thomson, apontou que há fortes indícios de que o Google comete "abuso exploratório de posição dominante" ao copiar conteúdo jornalístico, por meio da técnica de raspagem ("scraping"), para alimentar os seus resultados de busca usando IA.

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Thomson lembra, por exemplo, que por meio dessa técnica, a big tech gera o resultado da resposta para o usuário, sem que ele precise “acessar o site concorrente para ter acesso àquele conteúdo”.

“Dessa forma, o Google estaria abusando de seu poder econômico com a finalidade de alavancar o acesso a sites vertentes do Google, como o Google Shopping, o Google News, entre outros”, sublinhou. 

Já a conselheira Camila Cabral declarou, em seu voto, que existe um problema na forma como a Google, “administra a arquitetura da intermediação informacional e transforma conteúdo de terceiros em insumo para retenção de atenção, coleta de dados e reforço de seu próprio poder de coordenação".

Temas: Inteligência Artificial Cade Google Brasil
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