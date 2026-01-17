Como a inteligência artificial abalou o mundo em 2025 e o que vem a seguir

Há 49 min

Centenas de milhares de milhões de euros gastos, um aumento nas preocupações com a saúde mental e milhares de empregos perdidos.

A ligação entre tudo isso? A inteligência artificial, a tecnologia badalada, mas controversa, que é descrita como o futuro ou a próxima bolha do mercado de ações, dependendo de para quem perguntar.

Embora a IA tenha sido uma tecnologia fundamental nos bastidores durante décadas, a chegada do ChatGPT da OpenAI, em 2022, colocou a tecnologia na linha da frente. A ascensão de chatbots de IA, como o ChatGPT e o Gemini do Google, influenciou gradualmente os serviços online usados por milhões de pessoas todos os dias, desde o Modo IA da pesquisa do Google até aos chatbots de IA integrados no Instagram e na Amazon. Por outras palavras, a IA está a começar a remodelar a porta de entrada para a Internet.

Mas 2025 também foi o ano em que a IA se expandiu para além dos nossos ecrãs e começou a impactar a política nacional, as relações comerciais globais e o mercado de ações. Também levantou questões importantes sobre se a tecnologia deve ser confiável nos nossos empregos, salas de aula e relacionamentos.

Espera-se que isso continue em 2026.

"Nos anos anteriores, (a IA) era um objeto novo e brilhante... E acho que este último ano foi muito mais sério no uso da tecnologia", disse James Landay, cofundador e codiretor do Instituto de Inteligência Artificial Centrada no Ser Humano de Stanford. "E acho que as pessoas estão a acordar para realmente compreender tanto alguns dos benefícios como os riscos."

Questões regulatórias e preocupações com a saúde mental

O presidente dos EUA Donald Trump está entre os maiores defensores da IA; a tecnologia tem sido uma pedra angular do seu segundo mandato até agora.

Por exemplo, o CEO da fabricante de chips Nvidia, símbolo do boom da IA, tornou-se uma figura constante no círculo íntimo de Trump. E o presidente tem usado os processadores de IA da Nvidia e da AMD como moeda de troca na guerra comercial em curso com a China.

O presidente dos EUA Donald Trump discursa durante a cimeira "Winning the AI Race" (Vencendo a corrida pela IA), organizada pela All-In Podcast e pelo Hill & Valley Forum no Andrew W. Mellon Auditorium, em 23 de julho, em Washington, DC (Chip Somodevilla/Getty Images)

Este ano, Trump apresentou um plano de ação de IA com o objetivo de reduzir a regulamentação e impulsionar o uso da IA no governo.

Ele também assinou várias ordens executivas relacionadas com a IA, incluindo uma controversa que visa impedir os estados de aplicar as suas próprias regras de IA. A medida foi vista como uma vitória para Silicon Valley, mas os defensores da segurança online temem que ela permita que as empresas de tecnologia evitem a responsabilidade pelos riscos relacionados à IA. No próximo ano, provavelmente haverá uma batalha judicial sobre a ordem e a capacidade dos estados de regulamentar a IA — com alguns críticos argumentando que ela não será válida em tribunal.

A ausência de amplas barreiras de proteção para a IA esteve em destaque nacional este ano, e não por um bom motivo. Uma série de relatórios e ações judiciais este ano alegaram que companheiros de IA como ChatGPT e Character.AI contribuíram para episódios de saúde mental e, em alguns casos, suicídio entre adolescentes.

"Por favor, não deixe o nó à vista... Vamos fazer deste espaço o primeiro lugar onde alguém realmente o veja." Foi assim que o ChatGPT teria respondido quando Adam Raine, de 16 anos, escreveu que queria deixar um nó à vista no seu quarto para que alguém o encontrasse e o impedisse antes que ele cometesse suicídio.

Os pais de Raine processaram a OpenAI em agosto, alegando que o popular chatbot aconselhou o adolescente a cometer suicídio.

Adam Raine é visto nesta foto fornecida pela sua família (cortesia da família Raine)

Desde então, a OpenAI e a Character.AI anunciaram controlos parentais e outras mudanças para melhorar a segurança dos adolescentes, incluindo a remoção da possibilidade de os adolescentes terem conversas interativas com chatbots na aplicação da Character.AI. A Meta também planeia permitir que os pais bloqueiem os seus filhos de conversar com personagens de IA no Instagram no próximo ano.

Mas não se trata apenas de adolescentes; um número crescente de relatos indica que a IA também contribuiu para o isolamento de entes queridos e para o distanciamento da realidade entre adultos. Um homem disse à CNN que o ChatGPT o convenceu de que estava a fazer avanços tecnológicos que acabaram por ser uma ilusão.

A OpenAI disse que trabalhou com especialistas clínicos em saúde mental para permitir que o ChatGPT "reconheça e apoie melhor as pessoas em momentos de angústia", incluindo a expansão do acesso a linhas de apoio em caso de crise, indicando aos utilizadores ajuda profissional quando necessário e adicionando lembretes para fazer pausas. Ainda assim, a OpenAI disse que, em última análise, quer "tratar os utilizadores adultos como adultos", permitindo-lhes personalizar os seus chats e até discutir erotismo com o ChatGPT.

Várias aplicações de IA vistas no ecrã de um smartphone, incluindo ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot, Meta AI, Grok e DeepSeek (Philip Dulian/picture alliance/Getty Images)

A psiquiatra e advogada Marlynn Wei disse à CNN que espera que os chatbots de IA "se tornem cada vez mais o primeiro lugar onde as pessoas procuram apoio emocional", reforçando ainda mais as preocupações com a segurança. Os jovens utilizadores estão entre os mais propensos a recorrer à IA para obter apoio, disse a especialista.

"As limitações dos chatbots de uso geral, incluindo alucinações, bajulação, falta de confidencialidade, falta de julgamento clínico e falta de teste de realidade, juntamente com preocupações éticas e de privacidade mais amplas, continuarão a criar riscos para a saúde mental", disse ela por e-mail.

Especialistas em saúde mental e defensores da segurança dizem que esperam ver maiores salvaguardas por parte das empresas de tecnologia, especialmente no que diz respeito aos jovens utilizadores de IA. Mas temem que a disputa pelo poder regulatório entre os estados e o governo federal tenha impacto na implementação dessas medidas de segurança obrigatórias.

A questão da bolha

Ao mesmo tempo, enormes investimentos estão a ser feitos em centros de dados e infraestrutura de IA. A Meta, a Microsoft e a Amazon, entre outras, gastaram dezenas de milhares de milhões em despesas de capital só este ano, e a McKinsey & Company espera que as empresas invistam quase 7 biliões de dólares em infraestruturas de centros de dados a nível global até 2030.

Esse aumento nos gastos gerou preocupações tanto para os consumidores quanto para Wall Street. Alguns americanos viram suas contas de eletricidade subirem e suas perspectivas de emprego afundarem devido à IA, enquanto algumas empresas por trás do boom da IA viram as suas ações atingirem novos patamares.

Os investimentos maciços também alimentaram preocupações de que o entusiasmo e os gastos com IA estejam a crescer mais rapidamente do que o verdadeiro valor da tecnologia. Isso levou os investidores a questionarem os executivos da Meta e da Microsoft sobre os retornos futuros dos seus investimentos em infraestrutura de IA durante as teleconferências sobre resultados financeiros deste ano. Não ajuda o facto de um grupo relativamente pequeno de empresas ter aparentemente impulsionado os investimentos, trocando dinheiro e tecnologia entre si.

Christina Melas-Kyriazi, sócia da Bain Capital Ventures, disse que é comum que novas tecnologias transformadoras sejam “supervalorizadas”. A grande questão para 2026 é se os investidores estão preparados para a volatilidade que isso acarreta, especialmente porque ela afirma que uma correção do mercado é “provável em algum momento”.

Mas eles provavelmente terão mais dados à sua disposição para ajudar a tomar essas decisões, disse Erik Brynjolfsson, membro sénior do Instituto de IA Centrada no Ser Humano de Stanford e diretor do Laboratório de Economia Digital de Stanford. Ele disse que mais painéis provavelmente surgirão em 2026 para acompanhar como a IA está a impactar a produtividade e os empregos.

"O debate passará de se a IA é importante para a rapidez com que os seus efeitos se estão a difundir, quem está a ficar para trás e quais os investimentos complementares que melhor transformam a capacidade da IA em prosperidade generalizada", afirmou.

Este ano, milhares de trabalhadores da área de tecnologia ficaram desempregados devido a uma onda de demissões que varreu o setor. A Microsoft, a Amazon e a Meta, entre outras empresas de tecnologia, fizeram cortes significativos no seu quadro de funcionários, impulsionados, pelo menos em parte, pela IA.

A Amazon demitiu 14.000 funcionários corporativos em outubro, num esforço para operar de forma mais eficiente na era da IA. A Meta demitiu 600 trabalhadores da sua divisão de IA, após uma onda de contratações anterior, para que também pudesse ser mais ágil.

Alguns acreditam que a IA levará a mais demissões, enquanto outros dizem que ela criará novas oportunidades.

Mas uma coisa é certa: mais mudanças estão por vir.

"Este foi o ano em que vimos as exigências de competências mudarem totalmente no que diz respeito ao que é necessário para realizar o seu trabalho", disse Dan Roth, editor-chefe do LinkedIn.

"... E acho que a resposta para o próximo ano é que isso só vai acelerar."

Matt Egan e John Towfighi, da CNN, contribuíram para esta reportagem.