Insuflável voa dois metros após passagem de avião e fere duas crianças em Loures

Há 1h e 51min

Ao todo, estavam três crianças no interior da estrutura, quando esta foi levantada pela deslocação de ar provocada pelo avião

Três crianças ficaram feridas na sequência de um acidente com um insuflável, na tarde desta sexta-feira, depois da passagem de um avião ter provocado uma forte deslocação de ar, que levantou a estrutura cerca de dois metros.

A TVI e CNN Portugal sabem que o insuflável acabou por embater na rede de vedação enquanto no seu interior se encontravam três crianças, com três, seis e oito anos.

A criança de três anos não apresentava, aparentemente, quaisquer ferimentos, tendo sido retirada do local pelos pais. Já as outras duas crianças sofreram ferimentos e foram assistidas no local pelos bombeiros.

Entretanto a criança de seis anos foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, enquanto a de oito anos foi encaminhada para o Hospital Beatriz Ângelo.

As autoridades estão no local a investigar circunstâncias do acidente.