Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Insuflável voa dois metros após passagem de avião e fere duas crianças em Loures

Daniela Rodrigues
Há 1h e 51min
Avião (AP Photo/Armando Franca)

Ao todo, estavam três crianças no interior da estrutura, quando esta foi levantada pela deslocação de ar provocada pelo avião

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Três crianças ficaram feridas na sequência de um acidente com um insuflável, na tarde desta sexta-feira, depois da passagem de um avião ter provocado uma forte deslocação de ar, que levantou a estrutura cerca de dois metros.

A TVI e CNN Portugal sabem que o insuflável acabou por embater na rede de vedação enquanto no seu interior se encontravam três crianças, com três, seis e oito anos.

A criança de três anos não apresentava, aparentemente, quaisquer ferimentos, tendo sido retirada do local pelos pais. Já as outras duas crianças sofreram ferimentos e foram assistidas no local pelos bombeiros.

Entretanto a criança de seis anos foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, enquanto a de oito anos foi encaminhada para o Hospital Beatriz Ângelo.

As autoridades estão no local a investigar circunstâncias do acidente.

Temas: Insuflável Loures Avião Crianças
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Insuflável voa dois metros após passagem de avião e fere duas crianças em Loures

Há 1h e 51min

Autoridades encontram cadáver na Ria Formosa, em Faro

Há 3h e 53min

Relação mantém condenação de ex-conselheiro nacional do Chega por dano com violência

Hoje às 13:17

Homem de 35 anos com ferimentos graves após ser esfaqueado em Viana do Alentejo

Hoje às 11:59
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

Ontem às 21:14

Rapou o cabelo, arrancou uma unha e simulou uma cirurgia ao peito: mulher fingiu ter cancro para ganhar milhares de euros

Ontem às 21:24

"Carniceiro de Bucha" escapa a atentado. Bomba foi colocada numa caixa de correio com uma câmara de vigilância

Ontem às 19:48

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Mergulhadores encontram destroços da maior perda naval dos EUA na Primeira Guerra Mundial

Ontem às 17:51

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

28 abr, 20:20

Insuflável voa dois metros após passagem de avião e fere duas crianças em Loures

Há 1h e 51min

"Destruição da procura": como a guerra com o Irão pode abalar ou arruinar a economia dos EUA

Ontem às 19:11

Ela soube em 2020 que tinha cancro no pâncreas: é 2026, está viva, não mostra sinais de cancro. Fizeram-lhe uma vacina personalizada

Hoje às 10:00

Incêndio em prédio na Amadora faz 11 feridos, quatro são agentes da PSP

Ontem às 12:50

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

Pacheco Pereira em entrevista: "Quando deixo de falar de trabalhadores e passo a falar de colaboradores, os trabalhadores deixam de existir"

Hoje às 08:00