Quase metade das pessoas desempregadas em 2024 conseguiram trabalho em 2025

Há 1h e 17min

Foram 464,9 mil as pessoas que mudaram de emprego, mantendo-se empregadas em ambos os anos

Entre as pessoas que estavam desempregadas em 2024, cerca de um terço permaneceu nesse estado em 2025, enquanto 46,7% transitaram para o emprego, segundo revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Das 351,1 mil pessoas desempregadas em 2024, 19,4% (68 mil) transitaram para a inatividade, indica ainda o gabinete de estatística.

Num ano, 56,4% (124,9 mil) dos desempregados de curta duração e 30,8% (38,8 mil) dos inativos pertencentes à “força de trabalho potencial” transitaram para o emprego.

Já entre os trabalhadores por conta de outrem que, em 2024, tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato, "40,8% (282,8 mil) passaram a ter um contrato sem termo em 2025", adianta o INE, acrescentando que 32,3% das pessoas que tinham um emprego a tempo parcial passaram a trabalhar a tempo completo em 2025.

Por outro lado, do total de pessoas que estavam empregadas em 2024, 2,2% (111,2 mil) transitaram para o desemprego e 2,3% (118,7 mil) passaram para a inatividade.

Desta forma, "o fluxo líquido do emprego (total de entradas menos o total de saídas) foi de sinal positivo e estimado em 163,0 mil pessoas".

Quanto aos jovens "nem-nem", que não estão a estudar nem a trabalhar, 39,1% (78,8 mil) transitaram para o emprego em 2025, enquanto 21,5% (43,3 mil) passaram a frequentar o ensino ou formação.

Este destaque inclui também dados trimestrais, que mostram que "do total de pessoas que estavam desempregadas no 3.º trimestre de 2025, 52,2% (170,4 mil) permaneceram nesse estado no 4.º trimestre de 2025, 30,6% (99,8 mil) transitaram para o emprego e 17,3% (56,4 mil) transitaram para a inatividade".