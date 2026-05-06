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Meta vai analisar estrutura óssea dos utilizadores nas publicações para determinar idade

Agência Lusa , AM
Há 1h e 50min
Meta

Se a estrutura do seu perfil corresponder à de uma pessoa com menos de 13 anos, a Meta terá isso em conta, juntamente com o resto da análise dos "temas gerais e sinais visuais" das suas publicações

A Meta está a implementar uma nova forma de detetar utilizadores com menos de 13 anos nas suas redes sociais Instagram e Facebook, analisando a estrutura óssea através de inteligência artificial (IA).

Com o objetivo de continuar a reforçar as medidas de controlo para os menores que utilizam as suas plataformas, sobretudo os menores de 13 anos, a empresa liderada por Mark Zuckerberg estendeu à União Europeia (UE) o sistema de IA que deteta perfis de adolescentes, mesmo que estes afirmem ser adultos.

Este sistema determina a idade do utilizador analisando o contexto do perfil, como celebrações de aniversário ou menções a boletins escolares, além de incorporar análises visuais em fotos e vídeos para identificar pistas que poderiam passar despercebidas com base apenas no texto.

No entanto, a Meta pretende ir mais além e, dentro da análise visual, está a implementar uma nova forma de detetar utilizadores com menos de 13 anos no Instagram e no Facebook, analisando especificamente a estrutura óssea e a altura das pessoas que aparecem nas publicações da conta em questão.

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"A nossa IA baseia-se em características gerais e pistas visuais, como a altura ou a estrutura óssea, para estimar a idade aproximada de uma pessoa", explicou a empresa numa publicação no blogue, referindo que esta medida começou a ser implementada em países selecionados, incluindo os Estados Unidos, antes do seu lançamento geral.

A Meta enfatizou, contudo, que este não é um sistema de análise de "reconhecimento facial", já que "não identifica a pessoa específica na imagem".

Em vez disso, concentra-se na estrutura óssea, ou seja, no tamanho físico e na altura da pessoa.

Se a estrutura do seu perfil corresponder à de uma pessoa com menos de 13 anos, a Meta terá isso em conta, juntamente com o resto da análise dos "temas gerais e sinais visuais" das suas publicações, para determinar se é, em última análise, um utilizador menor de idade que não pode utilizar os seus serviços e desativar a sua conta ou adaptá-la às suas necessidades.

Temas: Instagram Facebook Inteligência artificial Meta
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