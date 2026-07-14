Inovar não é um processo solitário

Há 1h e 0min

Quando se fala em inovação, muitas pessoas imaginam laboratórios futuristas, tecnologias revolucionárias ou produtos capazes de transformar mercados de um dia para o outro. Embora estas imagens façam parte do imaginário coletivo, a realidade da inovação nas empresas industriais é frequentemente diferente e, arrisco, mais interessante e com uma maior utilidade.

Inovar nem sempre significa criar algo completamente novo. Muitas vezes, significa encontrar formas melhores de responder a necessidades reais, resolver problemas concretos ou gerar mais valor para os clientes. A inovação não é um destino. É um processo contínuo de aprendizagem, adaptação e melhoria.

Um dos maiores equívocos sobre a inovação é pensar que ela acontece de forma isolada, dentro das paredes da empresa. A experiência demonstra precisamente o contrário. As soluções mais relevantes surgem frequentemente quando trabalhamos lado a lado com os nossos clientes, compreendendo os seus desafios, escutando as suas necessidades e envolvendo-os na procura das respostas.

É aqui que a cocriação assume um papel fundamental. A cocriação reduz riscos, acelera a validação de soluções e aumenta significativamente a probabilidade de sucesso dos projetos. Mais importante ainda, gera confiança mútua e relações de longo prazo, algo particularmente valioso em mercados cada vez mais competitivos.

Falar de inovação implica também reconhecer que ela assume diferentes formas. Existe a inovação de produto, talvez a mais visível, que resulta no desenvolvimento de novas embalagens, novos materiais ou novas funcionalidades. Existe a inovação de processo, que melhora a eficiência produtiva, reduz desperdícios e aumenta a qualidade. Existe a inovação organizacional, que transforma a forma como as equipas trabalham, colaboram e tomam decisões. E existe ainda a inovação de modelo de negócio, que cria novas formas de gerar valor para clientes e parceiros.

Nenhuma destas dimensões é mais importante do que as outras. Pelo contrário, as organizações mais inovadoras são geralmente aquelas que conseguem trabalhar todas elas em simultâneo.

Muitas vezes, os ganhos mais significativos não resultam de uma descoberta tecnológica disruptiva, mas sim de pequenas melhorias acumuladas ao longo do tempo. Uma alteração num processo produtivo, uma ferramenta digital que simplifica tarefas ou uma nova forma de colaborar com clientes pode gerar impactos tão relevantes como o lançamento de um novo produto.

Por isso, a inovação deve ser encarada como uma responsabilidade coletiva e não como uma missão exclusiva de um departamento. Ela nasce da curiosidade, da capacidade de questionar práticas estabelecidas e da abertura para aprender com clientes, parceiros e colaboradores.

As melhores ideias raramente nascem dentro de uma única sala. Nascem do diálogo, da colaboração e da vontade de construir soluções em conjunto. É por isso que, para nós, inovar significa também ouvir, partilhar e cocriar.