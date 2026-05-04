Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
Sporting
20:15
0 - 0
V. Guimarães

IL anuncia projeto de revisão constitucional focado na propriedade privada e economia

Agência Lusa , JGR
Há 1h e 1min
Mariana Leitão (LUSA)

Os liberais definem como prioritário para esta revisão da Lei Fundamental “elevar a propriedade privada a direito fundamental”, a “revisão de toda a constituição económica”, pondo fim ao que dizem ser uma “desconfiança estrutural no mercado e na iniciativa privada”

A IL anunciou hoje que vai apresentar um projeto de revisão constitucional, no prazo de 30 dias, focado na elevação da propriedade privada a direito fundamental e na “revisão de toda a constituição económica”.

Em comunicado, o partido indicou que a presidente e deputada Mariana Leitão vai liderar a participação da IL na comissão eventual para a revisão constitucional a ser criada no parlamento e refere que este anúncio é feito no “seguimento do anúncio de apresentação da abertura de um processo de revisão constitucional pelo partido Chega”.

Os liberais definem como prioritário para esta revisão da Lei Fundamental “elevar a propriedade privada a direito fundamental”, a “revisão de toda a constituição económica”, pondo fim ao que dizem ser uma “desconfiança estrutural no mercado e na iniciativa privada”, e o “princípio da solidariedade intergeracional”.

A IL quer também fazer uma “reflexão séria sobre os direitos individuais face às tecnologias emergentes de inteligência artificial” e “garantir que não são atacados direitos, liberdades e garantias que violem os princípios da liberdade individual e da dignidade pessoas”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Iniciativa Liberal Revisão Constitucional Propriedade Privada
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

IL anuncia projeto de revisão constitucional focado na propriedade privada e economia

Há 1h e 1min
03:12

"A única solução que o Chega tem para o problema na Saúde é a demissão da ministra e isso é muito pouco"

Hoje às 10:38
04:32

Paralisação na saúde: "A primeira coisa que se deve perguntar é se a ministra já sabe da greve"

Hoje às 10:37
06:00

"O Ministério da Saúde nem um mail consegue tratar e gerir. Estamos com um problema"

Hoje às 10:37
Mais Partidos

Mais Lidas

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

Ontem às 12:01

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

Ontem às 17:00

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

2 mai, 17:04

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Brian May impedido de plantar narcisos por motivos de segurança

2 mai, 20:36

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

Hoje às 09:03

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

2 mai, 13:24

Três mortos em cruzeiro após possível surto de hantavírus ao largo de Cabo Verde

Hoje às 06:23

Sem transportes públicos ou acesso à internet: Putin está com receio e o Kremlin aumentou a segurança

Hoje às 08:54

Floresta: Portugal vai buscar insetos ao outro lado do mundo para salvar 3.000 milhões de euros por ano de exportações

2 mai, 14:21

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

2 mai, 18:45

Seguro promulga lei da nacionalidade, mas deixa recado sobre 'marcas ideológicas do momento'

Ontem às 21:54