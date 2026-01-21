Cotrim é maior que a IL. É rigorosamente 5,5 vezes maior que a IL

António Guimarães
Há 1h e 22min
João Cotrim de Figueiredo (António Pedro Santos/Lusa)

 

Contas feitas entre os votos a solo nas presidenciais e os votos do partido nas legislativas, Cotrim de Figueiredo vale bem mais que a Iniciativa Liberal. Cresceu em número de votos em todos os círculos eleitorais, sobretudo onde talvez não se esperasse tanto. Uma análise com base no Comparómetro da CNN Portugal

João Cotrim de Figueiredo vale mais do que a Iniciativa Liberal. Em concreto, vale 3,5 vezes mais, de acordo com uma comparação entre o resultado do candidato à Presidência da República e o resultado obtido pelo partido nas últimas eleições legislativas. De acordo com os mais recentes dados, faltando ainda por apurar quatro consulados, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal tem mais 563.927 que o partido que chegou a liderar e pelo qual foi eleito deputado em 2021 e, já recentemente, eurodeputado.

Olhando círculo eleitoral a círculo eleitoral, João Cotrim de Figueiredo sobe em todo o lado. E sobe muito, como pode ver abaixo.

De acordo com a análise feita pela CNN Portugal, o candidato que ficou em terceiro lugar teve uma clara subida em relação à Iniciativa Liberal, mostrando que o seu nome sozinho tem um peso mais vincado que o do partido.

Curiosamente, e apesar de confirmar os resultados da Iniciativa Liberal com um maior peso no litoral, foi nos locais onde não o partido não foi tão forte que houve maior crescimento.

Portalegre é o caso mais óbvio, com um crescimento de 450%. São 5,5 vezes mais, com João Cotrim de Figueiredo a obter 6.095 votos na primeira volta das presidenciais, contra apenas 1.107 da Iniciativa Liberal em maio passado.

Com mais 563.927 votos que a Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo conseguiu mesmo vencer algumas das freguesias mais populosas dos concelhos de Lisboa (Belém) ou Porto (União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde).

O top 5 de círculos eleitorais para o candidato presidencial é, sem surpresa, o mesmo que foi para a Iniciativa Liberal, ainda que com grande diferença. Curiosamente, foi em distritos como Aveiro, Braga, Lisboa, Porto e Setúbal que menos subiu, ainda que numa ordem sempre superior ao dobro dos votos da Iniciativa Liberal.

