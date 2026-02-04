IL confirma duas denúncias internas de assédio mas afasta qualquer acusação contra Cotrim

Graça Picão | Tiago Ferreira Resende
Há 28 min
Convenção da Iniciativa Liberal (António Pedro Santos/Lusa)

O esclarecimento surge depois de, em janeiro, a presidente da IL, durante a campanha presidencial da primeira volta, ter defendido o então candidato Cotrim de Figueiredo

A Iniciativa Liberal anunciou a nomeação de Paulo Saragoça da Matta como seu representante legal, no contexto do que o partido classifica como “suspeitas infundadas e danosas”, esclarecendo que nunca existiu qualquer denúncia relacionada com João Cotrim de Figueiredo.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o partido afirma que “nunca houve qualquer insinuação, relato, queixa ou denúncia, de qualquer natureza, em qualquer momento, na história da Iniciativa Liberal relativamente a João Cotrim Figueiredo”.

O documento a que a CNN Portugal teve acesso, esclarece que, desde a fundação da IL, apenas foram registadas duas situações desta natureza. A primeira “deu lugar a um processo formal que seguiu todos os trâmites que se exigiam, tanto legais como internos”, tendo o processo sido posteriormente arquivado. A segunda denúncia, segundo o partido, “não identificava quaisquer factos e não indicava evidências”, levando a IL a tentar obter mais elementos junto da autora, sem sucesso.

Apesar da ausência de resposta, a Iniciativa Liberal avançou com “uma averiguação independente, recorrendo a suporte jurídico externo”, que concluiu “que não havia quaisquer evidências da veracidade da situação relatada”. Perante este enquadramento, o partido decidiu nomear Paulo Saragoça da Matta como mandatário, ficando-lhe entregue “a representação da Iniciativa Liberal nas reações judiciais que se impõem”.

Este esclarecimento surge depois de, em janeiro, a presidente da IL, durante a campanha presidencial da primeira volta, ter defendido o então candidato Cotrim de Figueiredo. “Quero deixar aqui bem claro para todo o país ouvir. Não há, nem nunca houve, qualquer queixa, relato ou denúncia sobre o João Cotrim Figueiredo”, afirmou Mariana Leitão num jantar-comício em Matosinhos, sublinhando então a importância de não ceder a manobras.

Temas: Iniciativa Liberal Denúncias Assédio Cotrim de Figueiredo Paulo Saragoça da Matta

