Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

Há 55 min

Chuva, neve, vento e agitação marítima vão afetar Portugal continental até domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, neve, vento e agitação marítima nos próximos dias devido à passagem da depressão Ingrid por Portugal continental.

"Na tarde de quinta-feira, dia 22, prevê-se a passagem do sistema frontal associado a esta depressão, com períodos de chuva por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir da noite, que serão por vezes de granizo e acompanhados de trovoada, situação que se prolongará até domingo, dia 25", antecipa o instituto, em comunicado.

A precipitação irá ocorrer sob a forma de neve nas terras altas acima dos 800 metros de altitude, podendo descer a cota até aos 600 metros de altitude, em particular entre o final da tarde de sexta-feira e o final da manhã de sábado.

"A acumulação de neve será significativa nas serras das regiões Norte e Centro acima dos 800 metros de altitude, com valores que poderão atingir os 25 cm até domingo", sublinha.

O instituto prevê que o vento se intensifique "a partir do final da tarde de dia 22, soprando do quadrante oeste, por vezes com rajadas da ordem dos 70 a 80 km/h no litoral e 80 a 100 km/h nas terras altas".

Devido a esta situação, o IPMA já emitiu avisos laranja devido à queda de neve para os distritos de Braga, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, que começam às 00:00 de sexta-feira. Para Castelo Branco e Guarda o aviso entra em vigor às 21:00 de quinta-feira.

Durante este período da depressão a agitação marítima irá ser forte, com ondas de noroeste com 6 a 8 metros de altura significativa na costa ocidental entre os dias 23 e 25, podendo atingir 15 metros de altura máxima.

Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo entram em aviso laranja devido à agitação marítima a partir das 18:00 de quarta-feira, enquanto Coimbra, Leiria e Lisboa entram às 21:00. Já Beja, Setúbal e Faro estão sob o mesmo aviso a partir das 03:00 de quinta-feira.