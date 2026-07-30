Inglaterra é conhecida pela chuva. Agora está perante uma seca "excecionalmente grave"

Há 2h e 14min

Combinação de altas temperaturas e baixa precipitação criaram uma "seca repentina"

Inglaterra é notoriamente chuvosa - no entanto, uma seca “excecionalmente grave” atingiu metade do país depois de sucessivas ondas de calor terem ressecado a terra, seco rios e exercido uma enorme pressão sobre o abastecimento de água.

Uma grande extensão do centro, leste e sul de Inglaterra está a sofrer com uma “seca repentina” causada por uma combinação de altas temperaturas e baixa precipitação, anunciou a Agência Ambiental na quarta-feira.

Além das ondas de calor intermitentes, o país tem enfrentado uma escassez de chuva - apenas 7% da média para esta altura do ano, caindo para 1% em algumas zonas do sul. E não há previsão de chuva significativa.

“O tempo quente e seco significa que estamos a utilizar água mais rapidamente do que a natureza consegue repô-la”, disse Helen Wakeham, diretora de água da Agência do Ambiente. É “uma situação excecionalmente grave e que terá impactos duradouros no nosso ambiente, vida selvagem e economia”, acrescentou.

Milhões estão sob restrições ao uso de mangueiras, a erva amarelada substituiu os campos verdes exuberantes e o risco de incêndios florestais está a aumentar.

Os rios estão com níveis alarmantemente baixos - 78% abaixo do normal. Troços do rio Tamisa estão a registar mínimas históricas, enquanto outros cursos de água têm apresentado um aumento da proliferação de algas devido à subida da temperatura da água.

Agricultores e especialistas alertam para o impacto prejudicial na produção de alimentos. "A seca pode ter um efeito direto no abastecimento alimentar", afirma Pauline Scheelbeek, professora associada da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

"A interrupção repetida da produção de vegetais pode tornar os alimentos saudáveis ​​menos acessíveis para as famílias e ter efeitos duradouros na saúde pública", acrescenta Scheelbeek.

A Inglaterra já enfrentou três secas nos últimos cinco anos, com 2026 a juntar-se a 2022 e 2025.

Mas o país, famoso pelos seus céus nublados e chuvas persistentes, também está a ter de lidar com um clima extremamente húmido.

O último inverno foi o oitavo mais chuvoso já registado em Inglaterra, com uma precipitação 42% acima da média de longo prazo para a estação.

De seguida, veio uma mudança drástica, com a chegada de um calor excecional. Junho do ano passado foi o mais quente alguma vez registado em Inglaterra, com uma onda de calor que seria praticamente impossível sem as alterações climáticas, segundo os cientistas.

Na quarta-feira, o Met Office confirmou um novo recorde de temperatura diária para junho em Inglaterra, de 38 graus Celsius, superior aos 37,7 graus Celsius registados anteriormente.

Os cientistas afirmam que a oscilação entre os extremos de humidade e a seca - frequentemente chamada de "efeito chicote climático" - está a tornar-se mais frequente e intensa. Isto "indica o que podemos esperar num mundo em aquecimento", disse Jamie Hannaford, chefe de recursos hídricos e seca do Centro de Ecologia e Hidrologia da Universidade de Kentucky.

Esta oscilação pode também aumentar o risco de incêndios florestais, uma vez que a vegetação que surge durante os invernos chuvosos se torna extremamente seca quando a chuva cessa e o calor chega.

À medida que as alterações climáticas provocadas pela acção humana intensificam a frequência dos eventos climáticos extremos, os especialistas afirmam que os governos precisam de fazer mais para proteger as pessoas, as comunidades e o ambiente de desastres.

“Precisamos de um planeamento a longo prazo para os recursos hídricos no Reino Unido”, diz Chloe Brimicombe, cientista climática da Universidade de Oxford. Isto significa “investimento em infraestruturas hídricas para preservar o máximo de água possível”, acrescentou.

A Inglaterra está atualmente no meio da sua quarta onda de calor do ano. E, tal como noutras nações, o clima extremo está a provocar mortes.

Houve 2.877 mortes associadas ao calor no Reino Unido este ano durante dois períodos notáveis ​​de calor intenso em maio e junho, informou a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) na quinta-feira - quase o dobro do número registado para todo o ano de 2025.

Entretanto, foi declarado um incidente grave na costa de Suffolk, no sudeste do país, depois de um grande incêndio florestal ter deflagrado na noite de quarta-feira, hora local.

Dezenas de bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio, que fica a menos de oito quilómetros da central nuclear de Sizewell B.

Há poucos sinais de alívio, pelo menos a curto prazo. "Atualmente, há poucos indícios da chuva generalizada e sustentada que seria necessária para fazer uma diferença significativa nas áreas mais afetadas pela seca", reitera Will Lang, meteorologista-chefe do Met Office.