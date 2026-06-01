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Paulo Carmona eleito presidente da Infraestruturas de Portugal

Agência Lusa
Há 51 min
Greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (Lusa/TIAGO PETINGA)
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Nome do gestor já tinha recebido ‘luz verde’ da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública

A Infraestruturas de Portugal (IP) informou hoje que Paulo Carmona foi eleito presidente do Conselho de Administração Executivo para o triénio 2026-2028, na sequência da assembleia geral realizada em 22 de maio.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa pública indica que o Conselho de Administração Executivo passa ainda a ter como vice-presidentes Rui Miguel Alves de Oliveira Coutinho e Carlos Alberto João Fernandes.

Integram ainda o órgão executivo como vogais Ana Rita Baião Matos, Maria Amália Freire de Almeida, Maria Helena Arranhado Carrasco Campos e Alberto Manuel Feio Vasques de Sousa Aroso.

No entanto, segundo a IP, Alberto Aroso apresentou, em 25 de maio, uma declaração escrita de “não aceitação definitiva do cargo”, com produção de efeitos imediatos.

A eleição de Paulo Carmona confirma a sucessão à administração liderada por Miguel Cruz, cujo mandato, relativo ao triénio 2022-2024, se encontrava em gestão corrente há mais de um ano.

O nome do gestor já tinha recebido ‘luz verde’ da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), como tinha sido avançado pelo ECO.

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Paulo Carmona era até agora diretor-geral da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e completou formação executiva na mesma instituição, bem como na Kellogg School of Management, da Northwestern University, em Chicago, e na AESE Business School.

No percurso profissional, ocupou cargos de direção e administração em várias entidades ligadas à energia, finanças e gestão, tendo sido presidente da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, ‘chairman’ da National Oil Reserves Agency Association e presidente executivo da Prio Bio em Portugal, Roménia e Brasil.

A IP informou também que a Mesa da Assembleia-Geral será presidida por José Manuel de Matos Passos e o Conselho Geral e de Supervisão por Duarte Pitta Ferraz.

Este último órgão integra ainda Pedro Fontes Falcão, Alice Maria Vaz Paulos, Teresa Isabel Carvalho Costa e João Pedro Guimarães Gonçalves Pereira.

Pedro Fontes Falcão foi designado presidente da Comissão para as Matérias Financeiras, mas o início de funções fica condicionado à autorização do Banco de Portugal, segundo informou empresa no mesmo comunicado.

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Temas: Infraestruturas de Portugal Paulo Carmona Presidente Nomeação
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