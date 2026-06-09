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Álcool, telemóvel e excesso de velocidade: campanha deteta mais de 19 mil infrações e regista 10 mortos

Agência Lusa , MSM
Há 51 min
GNR
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Durante o período da operação foram registados 2.664 acidentes

Mais de 19.000 infrações rodoviárias foram detetadas durante a campanha Viaje sem Pressa, que terminou na segunda-feira, incluindo a condução sob efeito do álcool e utilização indevida de telemóvel.

Segundo o balanço da campanha divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), foram fiscalizados presencialmente e por radar 47.099 veículos nos distritos de Aveiro, Faro e Lisboa.

As autoridades reportaram ainda infrações relacionadas com a não utilização de dispositivos de segurança e com algumas condições técnicas dos veículos.

No âmbito desta campanha, foram sensibilizados 500 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas mensagens relacionadas com a necessidade de adequar a velocidade às condições da via, do trânsito e meteorológicas, respeitar os limites legais de velocidade, manter a distância de segurança e evitar comportamentos agressivos e manobras perigosas.

Durante o período da campanha, foram registados a nível nacional (continente e regiões autónomas) 2.664 acidentes, dos quais resultaram dez vítimas mortais, 71 feridos graves e 845 feridos ligeiros.

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Relativamente ao período homólogo de 2025, verificaram-se menos 13 acidentes, mais uma vítima mortal, mais 15 feridos graves e menos 54 feridos ligeiros.

Esta campanha pretendeu alertar os condutores para os riscos da velocidade excessiva ou inadequada às condições da via, promovendo uma condução mais segura, responsável e adequada às circunstâncias rodoviárias e ambientais.

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Temas: Infrações rodoviárias Segurança rodoviária Viaje sem Pressa PSP GNR

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