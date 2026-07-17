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Inflação abranda em junho na zona euro e na UE após três meses a subir

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 23min
Dinheiro (Freepik)
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No conjunto dos 27 Estados-membros, a inflação anual desacelerou para 2,9% face aos 3,3% do mês anterior

A taxa de inflação homóloga aliviou em junho para 2,8% na zona euro, confirmou esta sexta-feira o Eurostat, indicando 2,9% para a União Europeia (UE).

Segundo os dados divulgados pelo serviço estatístico da UE, na área do euro, o indicador abrandou, em junho, depois de três meses de subida causada pelos preços da energia, comparando-se com 3,2% de maio, mas acima dos 2,0% de junho de 2025.

No conjunto dos 27 Estados-membros, a inflação anual desacelerou para 2,9% face aos 3,3% do mês anterior e aumentou na comparação com a de 2,3% homóloga.

O indicador avançou em março, abril e maio em ambas as áreas como consequência da subida dos preços da energia provocada pela guerra no Médio Oriente e o encerramento do estreito de Ormuz à navegação comercial.

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Temas: Inflação Zona euro União Europeia Eurostat
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