Taxa de inflação abranda para 3,0% em julho

Agência Lusa
Há 34 min
Dois novos estudos são os primeiros a analisar o papel dos conservantes no desenvolvimento do cancro e da diabetes tipo 2 (Foto: AJ_Watt/iStockphoto/Getty Images via CNN Newsource)
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No mês anterior era de 3,2%

A taxa de inflação abrandou para 3,0% em julho, em termos homólogos, contra 3,2% no mês anterior, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 3,0% em julho de 2026, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à observada no mês anterior”, refere o INE.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado, em julho, uma taxa de variação homóloga de 2,6%, superior em 0,1 pontos percentuais à de junho.

Segundo o INE, a variação do índice relativo aos produtos energéticos abrandou para 8,7%, depois de 9,1% em junho, e o índice dos produtos alimentares não transformados desacelerou de 5,1% para 3,7%.

Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido -0,5% em julho (0,1% em junho e -0,4% em julho de 2025), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 2,6% (valor idêntico ao do mês anterior).

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Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite uma melhor comparação com outros países, terá registado uma variação homóloga de 3,1%, idêntica à do mês precedente.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de junho serão publicados pelo INE em 12 de agosto.

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