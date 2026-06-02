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Inflação e energia lideram preocupações das empresas: quase metade teme subida dos custos

Agência Lusa , MSM
Há 27 min
Dinheiro (Getty Images)
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A incerteza económica e geopolítica está a levar empresas a rever prioridades e estratégias

Quase metade dos participantes de um inquérito promovido pela consultora QSP identifica a subida de preços como o maior risco que as empresas enfrentam num futuro próximo.

Numa altura em que a guerra no Médio Oriente está a fazer disparar os preços da energia, 45,2% dos profissionais que participaram neste estudo identificam a “inflação e os custos de energia” como o principal risco enfrentado pelas empresas para as quais trabalham.

O risco de ciberataques (40,7%) e a disrupção tecnológica e inteligência artificial (37,9%) são outros dois riscos identificados pelos 290 profissionais que fizeram parte do estudo “Leading the Future Economy”, conduzido pela consultora QSP – Marketing Management & Research. Cada participante podia escolher mais do que uma opção de resposta.

Este estudo analisa as principais tendências, riscos e prioridades que deverão marcar a economia e as empresas nos próximos anos e será tema de debate no QSP Summit, um evento dedicado à gestão, ‘marketing’ e estratégia empresarial, que quer reunir no verão 3.500 participantes no Porto e em Matosinhos.

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As perspetivas para os próximos 12 meses destes profissionais apontam para um cenário de desaceleração da economia (resposta dada por 34,8%) ou para um cenário de estagnação (para 19,3% dos inquiridos). Apenas 19% dos profissionais destas empresas acreditam que o cenário mais provável seja o de um “crescimento moderado”.

Os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para uma estagnação da economia portuguesa no primeiro trimestre deste ano quando comparado com o quarto trimestre de 2025. Quando a comparação é feita com o período homólogo do ano passado, a economia nacional acelerou 2,3%.

Questionados sobre a principal característica da economia para os próximos três anos, 42,1% dos profissionais que participaram neste estudo – sobretudo quadros médios e superiores – escolheram a opção “mais imprevisível”, enquanto 29,7% optaram pela resposta “mais digital”.

“Cerca de 76% concordam que a geopolítica internacional será uma fonte crescente de incerteza económica e mais de 70% consideram que as regras da economia tradicional já não são suficientes para responder aos desafios futuros”, lê-se ainda nas conclusões deste estudo.

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Sobre a capacidade de resposta das organizações, “apenas 20% afirmam que as empresas estão claramente preparadas para competir num contexto mais global e imprevisível”.

Rui Ribeiro, presidente executivo (CEO) do QSP Summit, conclui que este estudo “mostra que o principal desafio das organizações deixou de ser apenas tecnológico. A pressão económica, a imprevisibilidade geopolítica e a necessidade de adaptação contínua estão a obrigar empresas e lideranças a rever prioridades estratégicas, modelos de decisão e competências críticas para competir”.

A 19.ª edição do QSP Summit arranca em 30 de junho, no Porto, e prolonga-se pelos dias 01 e 02 de julho, na Exponor em Matosinhos. A edição deste ano vai contar com a presença do economista Nouriel Roubini que será cabeça de cartaz.

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