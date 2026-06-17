Inflação sobe para 3,2% na zona euro, pelo quarto mês consecutivo

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Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo IHPC foi, em maio, de 3,1%, uma subida homóloga (1,7% em maio de 2025), mas desacelerou face a abril (3,3%)

A taxa de inflação anual da zona euro aumentou, em maio, pelo quarto mês consecutivo, para 3,2%, confirmou esta quarta-feira o Eurostat, indicando ainda um valor de 3,3% para a União Europeia (UE).

De acordo com os dados divulgados pelo serviço estatístico da UE, a taxa de inflação da área do euro aumentou face a 1,9% de maio de 2025 e 3,0% registados em abril.

Na UE, o indicador acelerou na comparação com a inflação de 2,2% homóloga e de 3,2% em abril.

As taxas anuais mais baixas, medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IPHC), foram registadas na Suécia (1,1%), na Dinamarca e na República Checa (ambas com 1,8%). As taxas de inflação mais elevadas observaram-se na Roménia (9,7%), na Bulgária (6,3%) e na Lituânia (5,1%).

Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo IHPC foi, em maio, de 3,1%, uma subida homóloga (1,7% em maio de 2025), mas desacelerou face a abril (3,3%).

Em comparação com abril de 2026, a inflação anual diminuiu em onze Estados-membros e aumentou em dezasseis.

Em maio, os serviços (1,61 pontos percentuais, p.p.), a energia (0,98 p.p.), os alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (0,36 p.p.) e os bens industriais não energéticos (0,23 p.p.) contribuíram positivamente para a taxa de inflação anual da zona euro.