MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Inflação sobe para 3,2% na zona euro, pelo quarto mês consecutivo

Agência Lusa , CM
Há 47 min
Bandeira de Portugal
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo IHPC foi, em maio, de 3,1%, uma subida homóloga (1,7% em maio de 2025), mas desacelerou face a abril (3,3%)

A taxa de inflação anual da zona euro aumentou, em maio, pelo quarto mês consecutivo, para 3,2%, confirmou esta quarta-feira o Eurostat, indicando ainda um valor de 3,3% para a União Europeia (UE).

De acordo com os dados divulgados pelo serviço estatístico da UE, a taxa de inflação da área do euro aumentou face a 1,9% de maio de 2025 e 3,0% registados em abril.

Na UE, o indicador acelerou na comparação com a inflação de 2,2% homóloga e de 3,2% em abril.

As taxas anuais mais baixas, medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IPHC), foram registadas na Suécia (1,1%), na Dinamarca e na República Checa (ambas com 1,8%). As taxas de inflação mais elevadas observaram-se na Roménia (9,7%), na Bulgária (6,3%) e na Lituânia (5,1%).

Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo IHPC foi, em maio, de 3,1%, uma subida homóloga (1,7% em maio de 2025), mas desacelerou face a abril (3,3%).

Em comparação com abril de 2026, a inflação anual diminuiu em onze Estados-membros e aumentou em dezasseis.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em maio, os serviços (1,61 pontos percentuais, p.p.), a energia (0,98 p.p.), os alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (0,36 p.p.) e os bens industriais não energéticos (0,23 p.p.) contribuíram positivamente para a taxa de inflação anual da zona euro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Inflacao Inflação Portugal Inflação zona euro Crescimento económico
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Inflação sobe para 3,2% na zona euro, pelo quarto mês consecutivo

Há 47 min
06:29

"A indústria agroalimentar tem feito um enorme esforço para conter os custos que derivam desta guerra"

Ontem às 09:47

Investiram milhões em Portugal para obter vistos gold, mas acabaram travados na burocracia. "Há casos de separações e de divórcios"

Ontem às 07:00

Este foi o "dia em que a guerra parou" graças à Economia: Mário Centeno tem boas notícias para quem tem créditos à habitação

15 jun, 23:45
Mais Economia

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

"A nossa prioridade é estarmos prontos para esse choque, já esta noite": general francês alerta para o risco crescente de conflito com a Rússia

Ontem às 12:08

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:28

Rússia terá em breve mais tanques do que tinha antes da guerra. Pode é não conseguir utilizá-los

15 jun, 12:25