Inflação acelera para 3,3% em abril impulsionada pelos combustíveis

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Índice relativo aos produtos energéticos registou uma variação de 11,7%

A inflação voltou a acelerar em abril, com a taxa homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) a fixar-se nos 3,3%, mais 0,6 pontos percentuais do que em março, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com o INE, a subida dos preços foi novamente influenciada sobretudo pelo agravamento dos custos dos combustíveis, tal como já tinha acontecido no mês anterior. O índice relativo aos produtos energéticos registou uma variação de 11,7%, acelerando face aos 5,7% observados em março.

Também os produtos alimentares não transformados continuaram a pressionar os preços, com uma subida homóloga de 7,4%, acima dos 6,4% registados no mês anterior.

Enquanto isso, a inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, aumentou para 2,2%, depois dos 2,0% verificados em março.

Na comparação mensal, o IPC registou uma subida de 1,3% em abril, abaixo dos 2,0% registados em março, mas acima dos 0,7% observados no mesmo mês do ano passado.O INE indica ainda que a variação média dos últimos 12 meses subiu para 2,4%, ligeiramente acima dos 2,3% registados no mês anterior.