MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Costa do Marfim
  • Noruega
  • 30 Jun 18:00
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 Jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Inflação abranda para 3,2% em junho

Agência Lusa , MSM
Há 8 min
Dinheiro (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A estimativa rápida do INE aponta para uma ligeira desaceleração da subida dos preços face a maio

A taxa de inflação abrandou para 3,2% em junho, em termos homólogos, contra 3,3% no mês anterior, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 3,2% em junho de 2026, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à observada no mês anterior”, refere o INE.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também terá registado, em junho, uma taxa de variação homóloga de 2,5%, 0,3 pontos percentuais acima do verificado em maio.

Segundo o INE, a variação do índice relativo aos produtos energéticos abrandou para 9,1%, depois de 13,1% em maio, “refletindo uma redução dos preços dos combustíveis”.

Já o índice dos produtos alimentares não transformados desacelerou de 5,7% em maio para 5,2% no mês em análise.

Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido 0,1% em junho (0,2% em maio e 0,1% em junho de 2025), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 2,6% (2,5% no mês anterior).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite uma melhor comparação com outros países, terá registado uma variação homóloga de 3,1%, idêntica ao mês precedente.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de junho serão publicados pelo INE em 10 de julho.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Inflação INE Preços Consumo Combustíveis
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Dinheiro

Inflação abranda para 3,2% em junho

Há 8 min

Prestação da casa volta a subir em julho, mas há alguns sinais positivos no horizonte

Hoje às 07:00
10:37

Ter vários créditos é sinal de endividamento? Nem sempre

28 jun, 10:05

Galp Energia e Petrogal qualificadas para o próximo leilão de petróleo no Brasil

27 jun, 09:58
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00
opinião
Rui Santos

"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"

Ontem às 19:18

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

28 jun, 11:35

Mundial 2026: Brasil 2-1 Japão (resultado final)

Ontem às 16:42

Estado condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates

Ontem às 20:17

Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia

Ontem às 17:30

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

28 jun, 17:06

Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"

28 jun, 19:00

Unidade Especial de Polícia faz entrada tática em apartamento no Porto e resgata mulher

Ontem às 14:29

Professora que já morreu convocada para classificar exames. Missão Escola Pública apela aos professores para pedirem Escusa de Responsabilidade após "caos" nas correções

Ontem às 12:03

Mundial 2026: Alemanha 1-1 Paraguai, 3-4 após peáltis (resultado final)

Ontem às 20:42

Diogo Costa 9 - Martínez 1. Separar João Neves de Vitinha deveria ser crime (as notas dos jogadores de Portugal)

28 jun, 03:59