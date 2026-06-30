Inflação abranda para 3,2% em junho

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A estimativa rápida do INE aponta para uma ligeira desaceleração da subida dos preços face a maio

A taxa de inflação abrandou para 3,2% em junho, em termos homólogos, contra 3,3% no mês anterior, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 3,2% em junho de 2026, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à observada no mês anterior”, refere o INE.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também terá registado, em junho, uma taxa de variação homóloga de 2,5%, 0,3 pontos percentuais acima do verificado em maio.

Segundo o INE, a variação do índice relativo aos produtos energéticos abrandou para 9,1%, depois de 13,1% em maio, “refletindo uma redução dos preços dos combustíveis”.

Já o índice dos produtos alimentares não transformados desacelerou de 5,7% em maio para 5,2% no mês em análise.

Face ao mês anterior, a variação do IPC terá sido 0,1% em junho (0,2% em maio e 0,1% em junho de 2025), estimando-se uma variação média nos últimos 12 meses de 2,6% (2,5% no mês anterior).

Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite uma melhor comparação com outros países, terá registado uma variação homóloga de 3,1%, idêntica ao mês precedente.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de junho serão publicados pelo INE em 10 de julho.