Inflação de dezembro abranda para 2,0% na zona euro

Ontem às 12:05

As menores taxas de inflação anuais deverão ser observadas em Chipre (0,1%), França (0,7%) e Itália (1,2%)

A taxa de inflação anual da zona euro desacelerou, em dezembro, para os 2,0%, quer face aos 2,4% homólogos, quer comparando com a de 2,15% registada em novembro, segundo uma estimativa rápida publicada pelo Eurostat esta quarta-feira.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), na área do euro, em dezembro de 2025, a componente dos serviços é a que deverá registar a mais alta taxa de inflação homóloga (3,4%), seguida pela da alimentação, álcool e tabaco (2,6%), dos bens industriais não energéticos (0,4%) e da energia (com uma variação negativa de 1,9%).

Entre os países da zona euro, a Estónia e a Eslováquia (4,1% cada) deverão registar a maior taxa de inflação, seguidas pela Áustria (3,9%) e pela Croácia (3,8%).

As menores taxas de inflação anuais deverão ser observadas em Chipre (0,1%), França (0,7%) e Itália (1,2%).

Em Portugal, o indicador – medido pelo Índice Harmonizado dos Preços ao Consumidor – fixou-se nos 2,4% em dezembro, abaixo dos 3,1% do mês homólogo mas superior à inflação de 2,1% apresentada em novembro.