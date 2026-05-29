Inflação estabiliza nos 3,3% em maio impulsionada pelos combustíveis

Há 1h e 50min

Indicador de inflação subjacente também terá registado, em maio, uma taxa de variação homóloga idêntica à do mês anterior, de 2,2%

A taxa de inflação estabilizou nos 3,3% em maio, em termos homólogos, novamente impulsionada pelos combustíveis, segundo a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) ter-se-á mantido em 3,3% em maio de 2026”, refere o INE.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também terá registado, em maio, uma taxa de variação homóloga idêntica à do mês anterior, de 2,2%.