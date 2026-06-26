Expectativas dos consumidores da zona euro sobre a inflação caem em maio, revela BCE

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Entre os entrevistados, os pertencentes ao grupo de rendimentos mais baixos continuaram a percecionar e a expressar expectativas de inflação mais altas, em média, do que os de rendimentos mais altos

As expectativas dos consumidores da zona euro sobre a evolução da inflação ao longo do próximo ano diminuíram substancialmente em maio, revela a pesquisa elaborada pelo Banco Central Europeu (BCE) divulgada esta sexta-feira.

Em maio, a taxa mediana de inflação percecionada nos últimos 12 meses manteve-se em 4%, mas as expectativas de inflação para um ano diminuíram para 3,5%, menos meio ponto percentual do que em abril e a leitura mais baixa desde o passado mês de fevereiro.

Nesse sentido, embora a incerteza sobre as expectativas de inflação para os próximos 12 meses tenha diminuído, o BCE advertiu que a mesma se manteve num nível mais alto do que antes do início da guerra no Médio Oriente.

A longo prazo, as expectativas de inflação para os próximos três anos mantiveram-se em 2,9%, e as expectativas para os próximos cinco anos de novo em 2,4%.

Entre os entrevistados, os pertencentes ao grupo de rendimentos mais baixos continuaram a percecionar e a expressar expectativas de inflação mais altas, em média, do que os de rendimentos mais altos.

Por sua vez, os entrevistados mais jovens (de 18 a 34 anos) continuaram a relatar perceções e expectativas de inflação mais baixas do que os mais velhos (de 35 a 54 e de 55 a 70 anos).

Por outro lado, a consulta do BCE revela que as expectativas de crescimento dos rendimentos nominais dos consumidores para os próximos 12 meses aumentaram para 1% em maio, contra 0,8% em abril.

Quanto ao gasto nominal, o crescimento percecionado durante os últimos 12 meses aumentou para 5,4%, contra 5,3% em abril, enquanto o crescimento esperado do gasto nominal para os próximos 12 meses diminuiu para 3,8%, contra 4,3% em abril