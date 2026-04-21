Infestação de ratos obriga a encerrar esquadra da PSP em Gaia

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Em coordenação com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, foi também decidida uma intervenção nos tetos falsos “para remoção de eventuais cadáveres de roedores localizados em áreas inacessíveis”

As instalações da 10.ª Esquadra da PSP de Vila Nova de Gaia estão temporariamente encerradas devido a uma infestação de ratos, tendo o efetivo policial sido instalado provisoriamente na Esquadra de Oliveira do Douro, foi esta terça-feira anunciado.

O Comando Metropolitano da PSP do Porto refere, em comunicado, que, “após tomar conhecimento de uma situação de infestação de roedores na Esquadra de Vila Nova de Gaia, desencadeou de imediato os procedimentos necessários com vista à reposição das condições de higiene e segurança no local”.

No âmbito desta ocorrência, “o problema foi identificado e encaminhado para uma empresa devidamente certificada, a qual procedeu à análise da situação e à respetiva intervenção na referida subunidade”, explica a PSP.

Segundo o Comando Metropolitano da PSP do Porto, embora inicialmente não tenha sido recomendada a adoção de quaisquer medidas cautelares, designadamente o encerramento do espaço ou a deslocalização de recursos, foi decidido manter "uma permanente monitorização" sobre a evolução da situação.

Em coordenação com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, foi também decidida uma intervenção nos tetos falsos “para remoção de eventuais cadáveres de roedores localizados em áreas inacessíveis”.

No final da última semana, constatou-se “o aparecimento de um odor compatível com a putrefação de animais em duas salas das instalações policiais, tornando insustentável a utilização dos espaços pelo que, de imediato, ficou suspenso o atendimento ao público naquelas instalações”, salienta a PSP.

Neste sentido, requereu-se a intervenção do delegado de saúde para avaliação das condições de trabalho e dos potenciais riscos para a saúde e, como medida preventiva, o Comando Metropolitano do Porto decidiu, na segunda-feira, encerrar temporariamente as instalações da 10.ª Esquadra - Vila Nova de Gaia, tendo o efetivo policial sido instalado provisoriamente na Sede da Divisão de Vila Nova de Gaia / Esquadra de Oliveira do Douro.

A PSP garante, no entanto, que o policiamento e a resposta às solicitações da área da 10.ª Esquadra continuam a ser realizados.

Acrescenta que a reabertura das instalações da referida subunidadce policial ocorrerá “quando forem realizadas as intervenções necessárias e estiverem reunidas as condições adequadas, após parecer favorável das entidades competentes”.