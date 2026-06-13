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Infarmed manda retirar do mercado mais de 50 produtos cosméticos

Agência Lusa , MCC
Há 45 min
Mounjaro vendido em site fraudulento em nome de marca de parafarmácias
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O Infarmed determinou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de mais de 50 produtos cosméticos FBeauty por não cumprirem os requisitos legais exigidos, segundo uma circular informativa da autoridade nacional do medicamento.

A decisão surge na sequência de uma denúncia remetida ao Infarmed que desencadeou uma ação de fiscalização aos produtos cosméticos disponibilizados no mercado nacional pela empresa FBeauty, Lda.

De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, foi verificado que os produtos em causa não cumprem os requisitos legais estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro, bem como no Decreto-Lei n.º 23/2025, de 19 de março.

O Infarmed refere que estes produtos foram colocados no mercado “sem que tivesse sido previamente acautelado o cumprimento das boas práticas de fabrico, avaliação de segurança, ficheiro de informação sobre os produtos e rotulagem”.

Perante estas irregularidades, a autoridade do medicamento alerta as entidades que disponham dos 53 produtos identificados numa lista incluída num anexo da circular informativa publicada no ‘site’ para não os disponibilizarem ou utilizarem.

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Temas: Infarmed Produtos cosméticos FBeauty Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde
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