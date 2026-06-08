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Antibiótico, morfina e colírio entre os 39 medicamentos cuja exportação foi proibida

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 9min
Medicamentos (Pixabay)
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Esta lista de medicamentos é definida todos os meses e inclui os fármacos em rutura no mês anterior

O Infarmed proibiu a exportação este mês de 39 medicamentos, entre os quais um antibiótico para o tratamento de diversas infeções bacterianas, morfina e um colírio para baixar a pressão intraocular, segundo uma circular informativa divulgada esta segunda-feira.

A lista divulgada pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), que entra em vigor na terça-feira, contém mais quatro fármacos do que em maio, integrando também medicamentos indicados para o tratamento de episódios hemorrágicos, do cancro e da esquizofrenia.

Esta lista de medicamentos cuja exportação é temporariamente suspensa é definida todos os meses e inclui os fármacos em rutura no mês anterior cujo impacto tenha sido considerado médio ou elevado, bem como outros que estejam a ser abastecidos ao abrigo de Autorização de Utilização Excecional (AUE).

A proibição destina-se a assegurar o abastecimento do mercado nacional e aplica-se a todos os intervenientes do circuito, incluindo aos fabricantes.

O Infarmed monitoriza diariamente a informação sobre as faltas, as ruturas e as cessações de comercialização, para identificar e evitar situações críticas que possam afetar a disponibilidade dos medicamentos.

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A autoridade nacional do medicamento integra a rede europeia de pontos de contacto das autoridades nacionais competentes, da Agência Europeia de Medicamentos (EMA na sigla em inglês) e da Comissão Europeia que, desde abril de 2019, é utilizada para a partilha de informação sobre ruturas de abastecimento e questões de disponibilidade de medicamentos autorizados na União Europeia.

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Temas: Infarmed Medicamentos Antibiótico Exportação Infeção bacteriana
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