Criança queimada com água em infantário de Beja hospitalizada em Lisboa

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A direção do Infantário do Centro Paroquial e Social do Salvador adiantou que a educadora em causa “deixou logo de trabalhar” com a instituição e “foi convidada a ir embora”

Uma criança sofreu queimaduras num infantário em Beja, quando, segundo fonte da direção da instituição, uma educadora o lavava e “não verificou a temperatura da água”, tendo sido transportada para o hospital local e depois transferida para Lisboa.

“O processo está em averiguações, mas confirmamos que houve um acidente”, disse à agência Lusa fonte da direção do Infantário do Centro Paroquial e Social do Salvador, em Beja.

Na segunda-feira, ao início da manhã, a educadora procedeu à higiene com água do menino de 3 anos, mas, segundo a fonte da instituição, “não verificou a temperatura da água”.

“A criança ficou com várias queimaduras, nos pés e no rabo, ao sentar-se no polibã, e teve de ser encaminhada para a urgência” do hospital de Beja, disse a mesma fonte, acrescentando que “foi um acidente e tudo tão rápido que não deu para intervir”.

Segundo o elemento da direção do Infantário do Centro Paroquial e Social do Salvador, esta “foi a primeira vez” que um caso destes “aconteceu na instituição”.

Contactada pela Lusa, uma outra fonte conhecedora do processo revelou que o menino foi observado às queimaduras no hospital de Beja e transferido para o Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa.

De acordo com a direção do Centro Paroquial e Social de Beja, frequentado por um total de 320 crianças, dos 0 aos 12 anos, a educadora em causa “deixou logo de trabalhar” com a instituição e “foi convidada a ir embora”.

“Depois, a própria apresentou a demissão, por não se sentir bem com a situação, a qual foi aceite. Vamos continuar com o processo em averiguações e o que podemos é desejar as melhoras à criança”, disse a fonte da direção.