Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

CNN Portugal , AM com Lusa
Há 1h e 1min
Cotrim Figueiredo (Lusa)

Inês Bichão diz que publicação foi difundida sem o seu consentimento

A ex-assessora do grupo parlamentar da IL disse que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que “a veracidade dos factos” envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.

Em comunicado enviado esta quinta-feira à agência Lusa, Inês Bichão refere que, na segunda-feira, 12 de janeiro, “foi ilicitamente difundido” e sem o seu consentimento, “conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público”, na rede social Instagram.

“Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023”, sublinha a advogada e consultora jurídica.

Confrontado pelos jornalistas em Gondomar, onde se encontra numa ação de campanha, Cotrim de Figueiredo respondeu à nova acusação de Inês Bichão, afirmando que vai solicitar a entrega da queixa-crime "ainda hoje" e que "tudo vai ser esclarecido cabalmente em tribunal".

"Tenho de defender a minha reputação e a minha campanha", disse o candidato, acrescentando que "não faz sentido continuar sobre este tema".

Criticando os jornalistas por continuarem a insistir no tema, Cotrim de Figueiredo garantiu que "a queixa-crime está pronta e será entregue ainda hoje", dizendo que Inês Bichão "nunca lhe disse" que tinha ficado desconfortável.

"Eu não tinha conhecimento das queixas de assédio sexual", afirmou ainda. "Não posso estar com a minha campanha completamente sequestrada por este tema".

Depois de Cotrim falar aos jornalistas, o partido enviou uma nota a reagir às novas informações.

"É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato Presidencial João Cotrim Figueiredo. A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova."

