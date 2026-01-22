Compra de 275 viaturas para o INEM adjudicada a três operadores económicos

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 0min
Ambulância do INEM (Getty)

Governo aprovou no dia 8 de janeiro a compra de 275 novas viaturas para o INEM, num investimento de 16,8 milhões de euros

A Entidade dos Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP) adjudicou a compra de 275 viaturas para o INEM a três operadores económicos, na sequência do concurso público lançado no ano passado, revelou esta quinta-feira à Lusa fonte governamental.

Segundo a mesma fonte, o Conselho Diretivo da ESPAP deliberou, no passado dia 7 de janeiro, a adjudicação da compra das viaturas de emergência médica à Honda Motor Europe Limited Sucursal Portugal; à SIVA - Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, S.A.; e a um agrupamento constituído pelos operadores económicos (Onda Predileta Lda. e Auto Maran, S.A.).

"Os adjudicatários foram notificados no dia subsequente para prestarem a devida habilitação, bem como a caução nos termos do procedimento, sendo ainda necessário aguardar também pelo visto prévio do Tribunal de Contas", revelou a fonte governamental.

O Governo aprovou no dia 8 de janeiro a compra de 275 novas viaturas para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num investimento de 16,8 milhões de euros, para reforçar o sistema de emergência médica

O anúncio da aquisição de 163 ambulâncias, 34 viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) e 78 outros veículos, num total de 275 viaturas, foi feito no dia seguinte pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no debate quinzenal na Assembleia da República.

Luís Montenegro referiu na altura que, "nos últimos dez anos apenas tinham sido adquiridos para o INEM 100 veículos num total de 4,2 milhões de euros".

"Ou seja, em dez anos foi gasto um quarto do que este Governo decidiu ontem [8 de janeiro] mesmo investir. Estamos a resolver um problema crónico e a inverter um desinvestimento que herdámos com consequências evidentes e graves", sustentou, prometendo "reformas estruturais e transformadoras noutras áreas essenciais" durante 2026.

Na semana em que foi feito o anúncio, pelo menos três pessoas morreram após terem ligado para o INEM a pedir socorro e os meios não terem chegado a tempo.

O INEM, que abriu uma auditoria sobre um dos casos, rejeitou responsabilidades e apontou a falta de meios O INEM, que abriu uma auditoria sobre um dos casos, rejeitou responsabilidades e apontou a falta de meios e a retenção de macas nos hospitais.

Temas: INEM Viaturas Compra Operadores económicos concurso público

Relacionados

Primeiro-ministro anuncia 275 novas viaturas para o INEM após três mortes nas últimas horas

São ou não de António Costa as ambulâncias anunciadas por Luís Montenegro?

Meteorologia

Compra de 275 viaturas para o INEM adjudicada a três operadores económicos

Há 1h e 0min

Depressão Ingrid já causou mais de uma centena de ocorrências. E obriga ao encerramento de escolas e monumentos

Há 3h e 31min

Estado de prontidão nível 3: Portugal entra em alerta por causa da depressão Ingrid

Ontem às 16:10

Proteção Civil mobiliza todos os meios em Montalegre para "atuar de imediato" após aviso vermelho de neve

Ontem às 15:55
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Ontem às 07:00

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Ontem às 11:45

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43

Montenegro apresenta queixa por "ato de desinformação com elevada difusão pública"

Ontem às 10:37

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

21 jan, 21:22

Ao dia 1.429, Zelensky virou a agulha para criticar a Europa em toda a linha

Ontem às 14:39

O que fazem juntos reis, ditadores e regimes militares? Está no ar o "Conselho da Paz" de Trump

Ontem às 10:17

Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

Ontem às 15:52