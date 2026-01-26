FC Porto
45'
1 - 0
Gil Vicente

Trabalhadores do INEM avançam com providência cautelar para suspender deliberação sobre formação

Agência Lusa , TFR
Há 16 min
INEM

Fonte do INEM adiantou que a deliberação está enquadrada na atual lei orgânica do instituto, que “diz que o INEM deve definir, planear, coordenar e certificar a formação” da emergência médica dos elementos do SIEM

A Comissão de Trabalhadores do INEM vai avançar com uma providência cautelar para suspender a recente deliberação que redefiniu o modelo de formação e certificação do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).

“Entre hoje e amanhã de manhã a providência cautelar dará entrada no tribunal”, confirmou à agência Lusa o coordenador da Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo Rui Gonçalves, a decisão de avançar para o tribunal para suspender a deliberação de 14 de janeiro do conselho diretivo foi tomada depois de “não haver nenhuma resposta” da ministra da Saúde.

Na última semana, a Comissão de Trabalhadores do INEM tinha solicitado a intervenção de Ana Paula Martins, que tem a tutela direta do instituto, para a “reposição imediata da legalidade e salvaguarda do SIEM”, face à deliberação que determinou um novo modelo de formação e certificação dos profissionais que integram esse sistema de socorro às populações.

O que está em causa “é uma ilegalidade”, salientou Rui Gonçalves, alegando que a deliberação assinada pelo presidente Luís Cabral e pelo vogal António Eça Pinheiro “contraria duas portarias e um despacho”, o que faz com que “não tenha qualquer validade jurídica”.

“Uma deliberação do conselho diretivo não tem mais força do que um despacho ou uma portaria”, realçou o coordenador da Comissão de Trabalhadores, que disse não encontrar justificação para as medidas adotadas pelos responsáveis do instituto.

Fonte do INEM adiantou à Lusa que a deliberação está enquadrada na atual lei orgânica do instituto, que “diz que o INEM deve definir, planear, coordenar e certificar a formação” da emergência médica dos elementos do SIEM.

No Algarve, Ana Paula Martins afirmou hoje que a decisão do conselho diretivo do INEM vem na sequência das recomendações apresentadas pela Comissão Técnica Independente e que “está totalmente alinhada” com a nova lei orgânica do instituto que o Governo está a preparar.

Parte da formação “já não se justificava que estivesse dentro do INEM”, defendeu a ministra, para quem essa “não é uma das funções `core´” do instituto, que tem como missão principal o socorro em emergência médica pré-hospitalar.

Segundo a deliberação, o instituto deixará de integrar no seu portfólio a formação certificada em Tripulante de Ambulância de Transporte (TAT) e Tripulante de Ambulância de Socorro (TAS), suporte básico, imediato e avançado de vida (SBV, SIV e SAV), assim como Suporte Avançado de Vida Pediátrico (SAVP).

De acordo com o documento, o INEM passará a centrar-se na formação institucional obrigatória de introdução ao Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e nos cursos de protocolos por nível de resposta.

Quanto à certificação - até agora atribuída pelo INEM -, a deliberação refere que a acreditação e auditoria de entidades de formação será suspensa "até final do processo de revisão orgânica em curso".

A recertificação dos profissionais terá de ocorrer a cada cinco anos e ocorrerá por uma de três vias: formação de recertificação, exame de avaliação ou reconhecimento do percurso profissional.

Temas: INEM Trabalhadores Providência cautelar Deliberação sobre formação

País

01:45

Polígrafo: Carrinha da EMEL parou em cima do passeio para bloquear um carro que cometeu a mesma infração?

Há 2 min
03:53

Polígrafo: O acesso ao tratamento da SIDA em Portugal é gratuito e automático para pessoas a viver fora do país?

Há 2 min
02:10

Polígrafo: Esta coluna de som de 200 euros estava mesmo à venda por 17 euros?

Há 3 min
02:14

Polígrafo: É proibido usar qualquer tipo de véu islâmico em Portugal?

Há 3 min
Mais País

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Hoje às 15:14

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Hoje às 15:48

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Há 1h e 52min
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Porque passei uma semana numa ilha do Pacífico com o marido da minha melhor amiga

Ontem às 11:00

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59