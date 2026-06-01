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Calor fez subir pedidos de ajuda ao INEM

Agência Lusa , MM
Há 17 min
INEM
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Serviço de emergência médica atendeu na última quinzena de maio mais de 60 mil chamadas de socorro

O INEM atendeu na última quinzena de maio mais de 60 mil chamadas de socorro, um número que tem vindo a aumentar nos últimos dias, parte significativa devido ao agravamento de doenças crónicas.

Na semana passada, depois de dias de intenso calor, a ministra da Saúde disse que já se notava uma subida na procura nos serviços de saúde. Questionado pela Lusa, o INEM corroborou o aumento da procura, mas disse que não é possível ainda identificar com rigor quais as situações que têm o calor como causa direta.

Segundo o instituto, entre 15 e 27 de maio foram atendidas pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) mais de 60 mil chamadas, uma média diária de 4.700 contactos.

Parte significativa da atividade está relacionada com o agravamento de situações de doença crónica e com “quadros clínicos de sintomatologia diversa”, acrescentou o INEM.

Entre as situações mais frequentes incluem-se a dificuldade respiratória, o agravamento de doenças cardiovasculares, episódios de desidratação e outras situações clínicas que “podem ser potenciadas pela exposição prolongada a temperaturas elevadas”.

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O INEM disse que mantém um acompanhamento permanente da evolução da situação e que tem vindo a ajustar a resposta operacional em função das necessidades identificadas.

Para reforçar a capacidade operacional, o INEM adjudicou este ano a compra de 275 novos veículos - dos quais 163 ambulâncias e 85 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação -, num processo que levou mais de dois anos.

Segundo o instituto, está previsto que o processo de entrega seja faseado, prolongando-se até 2027. As primeiras viaturas deverão ser entregues na primeira semana de agosto.

Esta renovação permitirá substituir progressivamente os veículos mais antigos e reforçar a robustez da frota, contribuindo para uma maior disponibilidade dos meios de emergência médica em todo o território continental.

A distribuição dos novos veículos será feita de acordo com o planeamento operacional definido pelo INEM, tendo em consideração critérios como o estado da frota existente, a intensidade de utilização dos meios e as necessidades assistenciais identificadas em cada região.

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O INEM tem atualmente uma frota de 614 veículos operacionais.

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Temas: INEM Socorro Emergência médica Calor Chamadas
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