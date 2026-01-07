IGAS abre inquérito a morte de homem no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 12:19

IGAS quer investigar a qualidade do serviço na perspetiva da prontidão, designadamente por parte do INEM

A Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito a morte de homem no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM. Ao que a CNN Portugal apurou, a IGAS quer investigar a qualidade do serviço na perspetiva da prontidão, designadamente por parte do INEM.

Esta quarta-feira, o presidente do INEM garantiu que "o sistema não falhou" e que o novo sistema "não teve influência" no despacho de meios porque o INEM ativou em 15 minutos o socorro, mas não havia ambulâncias disponíveis na margem Sul para dar resposta.

"Não houve falhas, mas dificuldades em encontrar meio para dar resposta", afirmou Luís Mendes Cabral aos jornalistas, assegurando que "o INEM fez o seu trabalho".

Segundo o presidente do INEM, os meios "estavam retidos nas unidades de saúde".

“O que nós queríamos na realidade era enviar a ambulância ao fim de 15 minutos, foi isso que foi decidido pelo INEM, por via das nossas prioridades, mas infelizmente não havia ambulâncias disponíveis na margem sul para dar esta resposta”, afirmou Luís Cabral.

Segundo o responsável, a prioridade que foi definida “foi exatamente” a mesma que teria sido definida no sistema de prioridades que o INEM tinha anteriormente, ou seja, uma prioridade urgente.

“A resposta do INEM foi dada dentro daquilo que era o prazo. Fizemos a nossa primeira tentativa de ativação de meios. Infelizmente, e como tem sido notícia em todos os órgãos de comunicação social do país, há uma limitação muito significativa de ambulâncias, principalmente na margem sul, por via da retenção dessas ambulâncias nas unidades de saúde”, acrescentou.

Idoso era doente oncológico

O idoso de 78 anos que morreu à espera de socorro era doente oncológico (mieloma múltiplo). Ao que a CNN Portugal apurou, o homem vivia sozinho, era autónomo e tropeçou no fio do aquecedor.

Segundo apurou a CNN Portugal, o homem tropeçou no fio de um aquecedor e caiu. Após o acidente, conseguiu ligar a uma neta, que alertou de imediato o pai, filho do idoso. O filho deslocou-se à residência e encontrou o pai sentado no sofá, consciente e aparentemente estável, embora com queixas de dores numa perna resultantes da queda.

A primeira chamada para o 112 foi efetuada às 11:19. Apesar disso, o socorro não chegou a tempo e o homem acabou por falecer enquanto aguardava assistência médica.

O corpo do idoso - que já estava entregue a uma funerária mas agora autoridades virão buscar o corpo à funerária - e o Ministério Público pediu que o mesmo fosse levado para autópsia.