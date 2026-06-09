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INEM agrava prejuízos. É segundo ano no vermelho

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REVISTA DE IMPRENSA | Agravamento acontece apesar dos reforços orçamentais e de o INEM ter sido autorizado a recorrer a uma “almofada financeira” de exercícios anteriores

O INEM registou prejuízos de 7,6 milhões de euros em 2025, naquele que foi o seu segundo ano consecutivo com resultados negativos líquidos, noticia o Público desta terça-feira, 9 de junho.

Em 2024, o défice tinha-se fixado nos 340 mil euros, o que representa um agravamento da situação financeira do instituto dedicado à emergência médica.

Os números piores em 2025 acontecem apesar dos reforços orçamentais e de o INEM ter sido autorizado a recorrer a uma “almofada financeira” de exercícios anteriores, nota o Público.

“Caso o orçamento não tivesse sido reforçado em 24,8 milhões de euros o resultado líquido do período seria de 32,4 milhões de euros negativos”, lê-se no relatório de gestão e atividades do INEM de 2025 citado pelo jornal.

As transferências para os bombeiros e as despesas com pessoal são as razões apresentadas para este balanço.

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