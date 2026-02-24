Ministra defende que INEM está "muito melhor" do que há dois anos

Agência Lusa , PF
Há 58 min
Ana Paula Martins, ministra da Saúde (Tiago Petinga/Lusa)

A futura lei orgânica é a “última peça que falta” para garantir ao INEM um novo estatuto, desde 1982 que não é revisto, referiu a governante, adiantando que será integrada nesse diploma uma proposta de José Luís Carneiro, secretário-geral do PS

A ministra da Saúde defendeu esta terça-feira que o INEM “está muito melhor” do que há dois anos, avançando que a redefinição das suas funções passa por retirar do instituto todas as áreas que não lhe competem.

“Um aspeto muito importante é expurgar do INEM tudo aquilo que, ao longo dos anos, foi lá colocado sem haver nenhuma razão para ocupar o tempo do INEM”, afirmou Ana Paula Martins durante, uma audição na comissão parlamentar de Saúde a pedido das bancadas do Chega e do PCP sobre o sistema de emergência médica.

A futura lei orgânica é a “última peça que falta” para garantir ao INEM um novo estatuto, desde 1982 que não é revisto, referiu a governante, adiantando que será integrada nesse diploma uma proposta de José Luís Carneiro, secretário-geral do PS.

Ana Paula Martins disse aos deputados que o instituto terá de ter uma função dedicada ao socorro e à atuação em situações de emergência e catástrofe, reiterando que “tudo aquilo que não compete ao INEM passará para outras entidades”.

A ministra salientou ainda que o instituto precisa de financiamento sustentável, salientando que uma parte tem de ser para investimento, apontando o exemplo de algumas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) que já não deviam estar a ser utilizadas até por falta de condições para os próprios profissionais.

O momento de maior tensão da audição aconteceu com o deputado do Chega Rui Cardoso, que perguntou a Ana Paula Martins se não se sentia “minimamente responsabilizada” pelas falhas na emergência pré-hospitalar, alegando que, “por vezes, desistir não é um ato de cobardia, mas de humildade”.

Na resposta, Ana Paula Martins salientou que as críticas representam uma “enorme falta de respeito pelos profissionais do INEM”, reiterando que não se demitia do cargo porque não se demitia de “resolver problemas” e que o instituto “está muito melhor agora do que há dois anos”.

Temas: INEM Ministra da Saúde Ana Paula Martins

Governo

Ministra defende que INEM está "muito melhor" do que há dois anos

Há 58 min

A tensa troca de palavras entre a presidente da Câmara de Coimbra e o ministro da Agricultura

Há 1h e 44min

Governo quer iniciar revisão de estatuto de profissionais da Cultura em abril

Há 1h e 45min

Novo sistema de gestão de listas de espera arranca a 1 de agosto

Há 1h e 45min
Mais Governo

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Hoje às 07:00

Era o chefe dos assassinos mas precisava de se casar com Rosalinda para ascender no cartel: quem foi "El Mencho"

Hoje às 10:24

Decisão que é "dano irreparável" para Prestianni foi tomada para a "segurança" do jogador e dos adeptos do Benfica

Ontem às 20:06

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Advogada de Sócrates pede renúncia com efeitos imediatos: alega ser "humanamente impossível" o tempo que lhe deram

Hoje às 10:18

Morreu António Casimiro

Ontem às 21:09

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Ontem às 07:00

Tramado por uma namorada: a operação que terminou na captura do traficante mais procurado do México

Ontem às 17:10

Nervos de aço no futsal: dérbi escaldante entre Benfica e Sporting acaba decidido com golo a três segundos do fim

Ontem às 22:17

Mau tempo: clientes Vodafone serão ressarcidos do valor faturado com crédito na próxima fatura

Ontem às 17:13