Caos na margem sul do Tejo: INEM sem ambulâncias para socorrer doentes de risco

Carlos Enes
Ontem às 16:30

Problema foi denunciado há um ano pela TVI e CNN Portugal

O risco de morte por falta de resposta do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é muito maior na margem sul do Tejo do que em Lisboa. O problema foi denunciado há um ano pela TVI e CNN Portugal, mas nunca foi resolvido.

O novo presidente do INEM, em entrevista à CNN Portugal, anunciou que está, agora, a tentar solucionar o défice de meios de emergência, através de um protocolo com a Liga dos Bombeiros Portugueses. “Para nós, é ponto de honra. Iremos reforçar o dispositivo até ele dar resposta. Não podemos calcular o número de ambulâncias apenas para as situações do dia-a-dia normais”, anunciou Luís Cabral, médico com experiência adquirida no sistema de socorro dos Açores.

Esta eventual solução chegará tarde para duas vítimas cujos casos foram conhecidos esta semana. Na terça-feira, um homem de 78 anos morreu na Aldeia de Paio Pires, no Seixal, depois de esperar três horas pela viatura médica do INEM, que, quando lá chegou, se limitou a declarar o óbito. Esta quinta-feira, uma septuagenária morreu na Quinta do Conde, em Sesimbra, depois de esperar mais de 40 minutos pelos meios de socorro.

A ambulância acionada para este último caso saiu de Carcavelos, a 50 quilómetros de distância, e não chegou a tempo. Os bombeiros de Sesimbra apenas dispõem de duas ambulâncias: uma no quartel, outra na base da Quinta do Conde, ambas indisponíveis. Em Setúbal, há quatro ambulâncias, mas é frequente estarem todas inoperacionais, por falta de tripulantes.

Temas: INEM Margem Sul Ambulâncias Saúde

Saúde

05:38

"Não faz sentido que uma ambulância leve um doente ao hospital e fique retida quase cinco horas por causa de uma maca. É incompreensível"

Ontem às 23:04
06:15

"Estou convencido que todos os dias há falhas graves no atendimento e no socorro de emergência em Portugal"

Ontem às 22:46

Trabalhadores do INEM reconhecem falhas de comunicação sobre serviços mínimos durante greve de 2024

Ontem às 20:54
01:09

"Soma de acontecimentos no SNS revela que as estratégias que têm sido seguidas não têm sido suficientes para resolver constrangimentos"

Ontem às 20:00
Mais Saúde

Mais Lidas

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:27

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

7 jan, 15:27

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Ontem às 08:00

Se os EUA atacarem a Gronelândia a defesa terá de ser comandada por um... norte-americano

Ontem às 15:03

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Ontem às 11:13

Este casal norte-americano comprou parte de um palacete degradado em Itália por 140 mil euros sem sequer o ver

3 jan, 12:00