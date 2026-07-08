Livre, PCP e BE unem-se para pedir apreciação parlamentar da nova lei orgânica do INEM

Há 1h e 55min

Diploma já foi aprovado em Conselho de Ministros e promulgado por António José Seguro

Livre, PCP e BE pediram esta quarta-feira a apreciação parlamentar da nova lei orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), promulgada na terça-feira pelo Presidente da República, disseram à Lusa os três grupos parlamentares.

A iniciativa partiu da bancada do Livre, que desafiou comunistas e bloquistas a juntarem as necessárias dez assinaturas para recorrer a este instrumento de fiscalização parlamentar.

Com este pedido, cujo teor ainda não é conhecido, os três partidos levarão ao plenário da Assembleia da República a discussão do diploma do Governo, aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 7 de maio e já promulgado pelo chefe de Estado, António José Seguro.

As apreciações parlamentares podem ser pedidas por um conjunto de dez deputados (o número de parlamentares de Livre, PCP e BE somados) e podem resultar na cessação de vigência ou alteração dos diplomas em causa. Porém, fonte da bancada do Livre disse não estar definida ainda a finalidade deste pedido, estando os partidos a aguardar para conhecer o texto da nova lei orgânica do INEM.

À Lusa, fonte oficial do PCP diz entender “que se deve avançar com a apreciação parlamentar do decreto de reestruturação do INEM” e que o partido “vai contribuir para isso”, e o BE confirma o apoio ao desafio lançado pelo Livre.

Com a nova lei orgânica, o INEM passa a deter estatuto jurídico de Instituto Público de Regime Especial, circunstância que garante “maior flexibilidade, maior remuneração e um modelo de governação clínica” diferente, segundo afirmou em 7 de maio a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

O diploma dispensa que a presidência do Conselho de Administração seja assumida por um médico, uma vez que o órgão passará a integrar um diretor clínico e um diretor de enfermagem, à semelhança do modelo de governação das unidades locais de saúde.

O diploma valoriza a componente tecnologia, no âmbito da reforma do Estado, através da simplificação de processos, digitalização e serviços - os Centros de Orientação de Doentes Urgentes, por exemplo, passarão a utilizar ferramentas de inteligência artificial - e da interoperabilidade de sistemas de informação, referiu ainda a ministra, em 7 de maio.

A nova lei orgânica do INEM tem sido alvo de críticas por ex-presidentes do instituto e de protestos por parte dos técnicos de emergência pré-hospitalar.