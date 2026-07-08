MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Livre, PCP e BE unem-se para pedir apreciação parlamentar da nova lei orgânica do INEM

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 55min
INEM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Diploma já foi aprovado em Conselho de Ministros e promulgado por António José Seguro

Livre, PCP e BE pediram esta quarta-feira a apreciação parlamentar da nova lei orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), promulgada na terça-feira pelo Presidente da República, disseram à Lusa os três grupos parlamentares.

A iniciativa partiu da bancada do Livre, que desafiou comunistas e bloquistas a juntarem as necessárias dez assinaturas para recorrer a este instrumento de fiscalização parlamentar.

Com este pedido, cujo teor ainda não é conhecido, os três partidos levarão ao plenário da Assembleia da República a discussão do diploma do Governo, aprovado em Conselho de Ministros no passado dia 7 de maio e já promulgado pelo chefe de Estado, António José Seguro.

As apreciações parlamentares podem ser pedidas por um conjunto de dez deputados (o número de parlamentares de Livre, PCP e BE somados) e podem resultar na cessação de vigência ou alteração dos diplomas em causa. Porém, fonte da bancada do Livre disse não estar definida ainda a finalidade deste pedido, estando os partidos a aguardar para conhecer o texto da nova lei orgânica do INEM.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

À Lusa, fonte oficial do PCP diz entender “que se deve avançar com a apreciação parlamentar do decreto de reestruturação do INEM” e que o partido “vai contribuir para isso”, e o BE confirma o apoio ao desafio lançado pelo Livre.

Com a nova lei orgânica, o INEM passa a deter estatuto jurídico de Instituto Público de Regime Especial, circunstância que garante “maior flexibilidade, maior remuneração e um modelo de governação clínica” diferente, segundo afirmou em 7 de maio a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

O diploma dispensa que a presidência do Conselho de Administração seja assumida por um médico, uma vez que o órgão passará a integrar um diretor clínico e um diretor de enfermagem, à semelhança do modelo de governação das unidades locais de saúde.

O diploma valoriza a componente tecnologia, no âmbito da reforma do Estado, através da simplificação de processos, digitalização e serviços - os Centros de Orientação de Doentes Urgentes, por exemplo, passarão a utilizar ferramentas de inteligência artificial - e da interoperabilidade de sistemas de informação, referiu ainda a ministra, em 7 de maio.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A nova lei orgânica do INEM tem sido alvo de críticas por ex-presidentes do instituto e de protestos por parte dos técnicos de emergência pré-hospitalar.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: INEM Lei Orgânica Apreciação parlamentar Governo Livre
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Livre, PCP e BE unem-se para pedir apreciação parlamentar da nova lei orgânica do INEM

Há 1h e 55min

PSD quer reforçar proteção da casa de família em heranças indivisas e incluir uniões de facto

Hoje às 07:35

José Luís Carneiro acusa Governo de não cumprir promessas e de se vitimizar

Ontem às 14:13

PSD quase duplica lucros e lidera contas dos partidos. PS e Bloco fecham 2025 no vermelho

Ontem às 07:05
Mais Partidos

Mais Lidas

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Hoje às 10:54

Dois mortos e 22 feridos: motorista pisou acelerador sem querer quando ia corrigir número do letreiro do autocarro

Ontem às 19:58

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

Ontem às 13:22

Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

Há 3h e 50min

Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

Ontem às 15:51

"Se não agirem agora, a catástrofe é inevitável". Peritos em risco sísmico escrevem carta a Seguro e Montenegro

Ontem às 15:02

Rússia está a perder os seus "olhos no céu": Ucrânia tem uma nova tática para abrir caminho aos seus mísseis

Hoje às 13:29

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal por violação da liberdade de expressão em processo contra o FC Porto

Ontem às 12:21

Investigadores da Fundação Champalimaud descobrem circuito cerebral que pode revolucionar tratamento da POC

Ontem às 07:57

Um acelerador, um letreiro errado, dois mortos e 22 feridos: tudo o que se sabe do acidente em Agualva-Cacém

Ontem às 20:57

Contra "turistas mal-educados". Quem andar em tronco nu ou fato de banho na rua vai pagar multa de muitos euros neste pequeno paraíso italiano

Hoje às 14:23

Vítor Baía e Rui Cerqueira condenados. Frederico Varandas levou palmada na garagem do Dragão e vai receber 5.700€

Ontem às 18:09