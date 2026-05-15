Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Antigos líderes do INEM avisam: mudanças podem pôr em causa resposta a catástrofes

Agência Lusa , MSM
Há 55 min
INEM

Quatro ex-presidentes do INEM dizem que as alterações aprovadas pelo Governo podem enfraquecer a coordenação nacional da emergência médica.

Quatro ex-presidentes do INEM manifestaram esta sexta-feira, numa carta publicada no jornal Expresso, “preocupações técnicas e operacionais” com as mudanças anunciadas para o instituto, alertando que contribuem para a “fragmentação” do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM).

Na carta, os ex-presidentes Sérgio Janeiro, Luís Meira, Regina Pimentel e Miguel Oliveira e o ex-presidente do Colégio da Competência de Emergência Médica, que chegou a ser convidado a assumir a presidência do instituto, Vítor Almeida, manifestam preocupação por algumas medidas incluídas na nova Lei Orgânica do INEM, aprovada na semana passada em Conselho de Ministros.

Como exemplo, referem o regresso das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) aos transportes inter-hospitalares, a concentração do nível básico de socorro nos bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa e a passagem das Ambulâncias de Emergência Médica (AEM), próprias do INEM, tripuladas por técnicos de emergência pré-hospitalar para as Unidades Locais de Saúde e o seu enfoque na transferência de doentes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apontam também a passagem das Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) a veículos ligeiros de passageiros e a “transformação do INEM em instituto público de regime especial”.

Na carta, dizem que algumas alterações se traduzem “numa fragmentação do SIEM” — com transferência de meios, competências e responsabilidades operacionais para as ULS — e que isso “poderá comprometer a capacidade de coordenação nacional e de resposta integrada em situações de catástrofe”.

Os ex-dirigentes temem ainda que as medidas previstas de “capacitação da governação clínica” não tenham o impacto positivo esperado “se acompanhadas da redução da capacidade operacional do INEM”.

Do ponto de vista operacional, consideram essencial expandir as redes de AEM e SIV, assim como preservar as equipas de VMER — “evitando o seu desvio para transportes inter-hospitalares” — e dos Helicópteros de Emergência Médica (HEM) no interior.

Na carta, propõem também a criação de uma rede específica de transporte inter-hospitalar de doentes urgentes “com meios próprios (ou contratualizados) das ULS, sob coordenação médica do INEM”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Sugerem igualmente a manutenção da formação em emergência médica e da acreditação de entidades formadoras como “estratégias fundamentais” da melhoria de competências dos operacionais do SIEM e da literacia da população.

Do ponto de vista organizacional, recomendam que o INEM seja libertado das atividades relacionadas com o transporte de doentes não urgentes e vistorias de ambulâncias e dotado de maior flexibilidade de gestão, para que os processos de contratação de profissionais, de aquisição de bens e execução orçamental sejam simplificados.

Da análise que fizeram das medidas anunciadas, dizem concordar com a alteração do estatuto jurídico, o aumento do orçamento e do número de elementos do Conselho Diretivo.

Recordam que Portugal construiu, ao longo de décadas, um SIEM reconhecido nacional e internacionalmente, “pela sua diferença e capacidade de resposta”, e defendem que o futuro “deve assentar na modernização e reforço desse património coletivo”.

Temas: INEM Lei Orgânica do INEM Conselho de Ministros Saúde VMER
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Governo quer evitar défice: Miranda Sarmento acredita em contas "perto de zero"

Há 32 min

Metro com operação especial no sábado para festa do FC Porto

Há 36 min

Antigos líderes do INEM avisam: mudanças podem pôr em causa resposta a catástrofes

Há 55 min

Denúncia leva GNR a apreender milhares de doses de cocaína em Troia

Há 1h e 15min
Mais País

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Ontem às 07:30

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

13 mai, 06:48

Boas notícias para os senhorios: IRS das rendas desce com retroativos a 1 de janeiro. Novo pacote fiscal será publicado ainda em maio

Ontem às 16:47

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

13 mai, 20:13

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Ontem às 08:00

Seis meses de licença parental pagos a 100% e extensão de contratos a termo. Eis como o Governo espera resolver problemas com a reforma laboral

Ontem às 17:47

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

Ontem às 11:20

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

13 mai, 22:24

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Ontem às 00:01

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

Exclusivo: juiz Ivo Rosa explica como foi perseguido pelo Ministério Público

13 mai, 20:46