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Gulf Med reforça serviço de transporte aéreo de emergência médica com quinta aeronave

Agência Lusa , AM
Há 37 min
Helicóptero do INEM (DR)

Novo helicóptero funcionará como aeronave de reserva

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A Gulf Med Aviation, responsável pelo transporte aéreo de emergência médica, reforçou a operação em Portugal com um quinto helicóptero (Airbus H145), anunciou a empresa.

Em comunicado, a empresa, que desde o início da operação (julho de 2025) fez 691 missões e transportou 451 doentes, em mais de 1.000 horas de voo, referiu que o novo helicóptero está em Portugal desde a semana passada e representa um investimento que ronda os 10 milhões de euros.

O novo helicóptero funcionará como aeronave de reserva, assegurando a continuidade operacional das quatro bases atualmente em funcionamento em Portugal continental — Loulé, Évora, Viseu e Macedo de Cavaleiros — durante períodos de manutenção programada ou substituição por questões técnicas.

A Gulf Med explicou que o objetivo é garantir o reforço da operação do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Citado no comunicado, o presidente da Gulf Med Aviation Services, Simon J. Camilleri, adiantou que as cinco aeronaves destacadas para a operação em Portugal representam um investimento de cerca de 50 milhões de euros.

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O contrato da Gulf Med com o INEM é válido até meados de 2030.

A Gulf Med Aviation Services assegurou inicialmente a operação de transporte aéreo de emergência médica ao abrigo de um ajuste direto assinado com o INEM, pelo valor de cerca de quatro milhões de euros e que vigorou entre julho e outubro de 2025.

A partir de outubro, a empresa passou a operar no âmbito do contrato de 77,5 milhões de euros, que resultou do concurso público internacional para o SHEM e que previa um dispositivo de quatro aeronaves disponíveis 24 horas por dia.

O serviço arrancou inicialmente com dois helicópteros em regime de 12 horas, sediados em Loulé e Macedo de Cavaleiros, com a resposta operacional complementada pela Força Aérea Portuguesa, e foi reforçado de forma progressiva: Évora e Loulé passaram a operar em regime de 24 horas a 20 de outubro, Macedo de Cavaleiros a 25 de outubro e Viseu a 01 de novembro de 2025.

Temas: INEM Helicóptero Gulf Med
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