CODU do Norte sofreu falha informática de duas horas. Pelo menos 50 ocorrências não foram acionadas

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CODU Norte é o maior do país e o que dá mais resposta

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Norte registou uma falha no sistema informático entre as 19:20 e 21:20 desta quinta-feira, criando constrangimentos no atendimento de chamadas e acionamento de meios, denunciou fonte sindical.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) referiu à agência Lusa que o CODU Norte ficou sem sistema pelas 19:20, situação que durou até às 21:20.

A Lusa tentou obter informações junto do INEM mas não foi possível até ao momento.

Rui Lázaro explicou que na sequência da falha informática, após vários "minutos sem qualquer tipo de resposta, com dezenas de técnicos parados", foi tomada a decisão de "registar em papel", para depois a informação ser "passada aos colegas do acionamento".

"Coimbra, Lisboa e Faro esteve sempre a funcionar normalmente [neste período], e as chamadas que sobraram do Porto, que foram muitas, foram desviadas para lá. O acionamento [no Norte] esteva a ser feito por Coimbra", apontou.

Rui Lázaro sublinhou que durante este período pelo menos 50 ocorrências estiveram por ser acionadas.

O presidente do STEPH salientou que, pelas 21:20, recebeu a informação que o sistema tinha regressado no CODU do Norte, mas que o atendimento estava a funcionar a metade, por "medo de sobrecarregar o sistema", segundo informação transmitida pelos técnicos.

O líder sindical lembrou ainda que o CODU Norte é o maior do país e o que dá mais resposta, questionando ainda se o INEM não tem disponível um sistema de 'backup'.

Na semana passada a Comissão de Trabalhadores (CT) do INEM denunciou falhas no sistema informático OnCall, utilizado nos CODU, alertando para riscos no acionamento dos meios de emergência e exigindo esclarecimentos ao conselho diretivo.