"Estamos muito preocupados com o que se está a passar no INEM"

Catarina Guerreiro
Há 50 min
INEM

Técnicos de emergência pré-hospitalar garantem que a demissão do diretor do Departamento de Formação do organismo é sinal "do desnorte" e vão pedir explicações à ministra

Apanhados “de surpresa” com a demissão do diretor do Departamento de Formação do INEM, Miguel Soares de Oliveira, os técnicos de emergência pré-hospitalar garantem que estão a ser tomadas decisões dentro do INEM que podem pôr em causa a estrutura e avisam que vão pedir explicações à ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

“Esta demissão mostra o desnorte em que está, neste momento, a formação do INEM”, diz à CNN Portugal o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (STEPH). “Estamos muito preocupados com o que se está a passar no INEM”, acrescenta Rui Lázaro.

De acordo com o responsável, o novo presidente do INEM, Luís Cabral, fez uma deliberação que altera toda a instrução dada aos profissionais, a começar pelo facto de ter retirado das escolas médicas a formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar, passando-a para o INEM. Para o sindicato, esta é uma forma de se diminuir a graduação dos técnicos de emergência.

Aliás, quando Luís Cabral foi indicado para o cargo, o sindicato criticou a escolha por considerar que o novo líder "defende um reforço do papel dos enfermeiros em detrimento dos técnicos de emergência".

Miguel Soares de Oliveira foi nomeado em junho de 2025 para o cargo de diretor do Departamento de Formação e estava previsto durar três anos. A nomeação foi da responsabilidade do anterior Conselho Diretivo que, entretanto, foi substituído.

Temas: INEM Demissao Formacao Miguel Soares de Oliveira Luis Cabral

