Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

INEM pagou dívida de 9,7 ME aos bombeiros pelo transporte urgente de doentes

Agência Lusa , MJC
Há 25 min
Bombeiros

Liga dos Bombeiros Portugueses confirmou que a dívida vencida do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi “paga hoje na totalidade”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O INEM pagou esta segunda-feira às associações de bombeiros cerca de 9,7 milhões de euros que estavam em dívida referentes ao transporte urgente de doentes realizado em fevereiro, adiantou o instituto à agência Lusa.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) também confirmou que a dívida vencida do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi “paga hoje na totalidade”.

Nas redes sociais, a LBP salientou que na quinta-feira, último dia do mês, vencem mais cerca de 10 milhões de euros relativos aos serviços prestados pelos bombeiros em março, “cujo pagamento se espera para esta semana”.

Fonte do INEM confirmou que a dívida relativa a março vence no final desta semana, estando a “envidar todos os esforços” para fazer os 474 pagamentos às associações de bombeiros e à Cruz Vermelha Portuguesa, que são os parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), o “mais rápido possível”.

O instituto aguarda a necessária autorização do Governo para utilizar o saldo de gerência para fazer o pagamento em causa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a LBP, os “atrasos verificados” nos pagamentos do INEM “provocaram sérios constrangimentos nas tesourarias das associações, nomeadamente, para os pagamentos a funcionários e a fornecedores permanentes”.

Ao abrigo do acordo assinado com os bombeiros, o INEM tem de pagar até ao último dia do mês seguinte os valores cobrados pelo transporte de doentes urgentes realizados durante o mês anterior.

O instituto paga aos bombeiros e à Cruz Vermelha Portuguesa um subsídio mensal fixo de 8.760 por cada ambulância de socorro, integrada no SIEM, ao qual é acrescido uma taxa variável consoante os quilómetros efetuados nos serviços.

A LPB pretende a atualização destes montantes, com o presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, a adiantar recentemente que já há um “princípio de acordo” para aumentar para os 10.800 euros mensais, mas que está dependente de um reforço orçamental do instituto, que permita acomodar o aumento de despesa.

Este mês, a LBP anunciou que pretende rescindir o acordo de cooperação com o INEM para a prestação de socorro pré-hospitalar, uma medida aprovada por unanimidade no seu Conselho Nacional e que vai efetivar-se 120 dias depois de o instituto ser notificado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"A questão não é o valor, é o incumprimento do contrato", ressalvou o presidente da LBP, António Nunes, precisando que o INEM está obrigado a liquidar o valor devido aos bombeiros pela assistência pré-hospitalar no mês seguinte ao da prestação do serviço, o que, disse o responsável da liga, ultimamente não tem acontecido.

Temas: INEM Bombeiros Ambulâncias Transporte de doentes

Relacionados

Ministra da Saúde admite falhas na gestão das greves e falta de serviços mínimos no INEM

Falta de médicos deixa viaturas do INEM paradas mais de 10 mil horas em 2025
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Saúde

INEM pagou dívida de 9,7 ME aos bombeiros pelo transporte urgente de doentes

Há 25 min

Está a pensar fumar marijuana como fazia em adolescente? Cuidado, leia este artigo primeiro porque já nada é o que era

Ontem às 22:00

Está a contribuir para a “invisibilidade materna”? Como travá-la

Ontem às 16:00

Depois de um ataque cardíaco, os betabloqueadores são, muitas vezes, um medicamento para o resto da vida. Talvez não devessem ser

Ontem às 15:00
Mais Saúde

Mais Lidas

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

Ontem às 17:00

Óculos com “foco automático” podem alterar as suas lentes em tempo real

Ontem às 09:00

Este é o manifesto anti-Trump do atirador na íntegra: "Sinto raiva ao pensar em tudo o que esta administração fez"

Ontem às 23:34

Os cientistas descobriram um impacto ambiental alarmante dos grandes centros de dados

Ontem às 11:00

Doze trabalhadores retidos há meio ano num barco em Cabo Verde

24 abr, 13:26

A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

Hoje às 08:42

Há uma "guerra civil" a acontecer no Uganda entre chimpanzés. Ninguém sabe como vai terminar

Ontem às 12:00

Os centros de dados estão a espalhar-se pelos EUA. Agora, o mesmo está a acontecer com as proibições relativas aos centros de dados

25 abr, 16:00

Investimento da Europa em Defesa dispara. Cinco países gastam mais que todo o resto do mundo

Hoje às 09:52

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Torres Novas: homem ferido com gravidade após confrontos em discoteca 

Ontem às 11:29

Rússia enfrenta uma primavera de descontentamento - e Putin está a responder da única forma que sabe

Hoje às 08:58