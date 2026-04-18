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Governo promete solução "nos próximos dias" para dívidas do INEM aos bombeiros

Agência Lusa , HCL
Há 48 min
Ambulância do INEM (Getty)

Em causa está uma dívida de 20 milhões de euros que levou a Liga dos Bombeiros Portugueses a rescindir o acordo de cooperação assinado, em 2025, com o INEM para a prestação de socorro pré-hospitalar

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O ministro da Administração Interna, Luís Neves, prometeu que o Governo vai encontrar, “nos próximos dias, uma solução” para resolver as dívidas do INEM aos bombeiros e afiançou que o socorro não vai faltar.

Para Luís Neves, que falava aos jornalistas em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, “não há rutura” entre a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“Quero dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses, que não vai deixar de haver socorro e o Governo, nos próximos dias, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses”, garantiu o ministro que tutela a Administração Interna.

Luís Neves falava aos jornalistas sobre a decisão aprovada hoje por unanimidade pelo Conselho Nacional da LBP de rescindir o acordo de cooperação assinado, em 2025, com o INEM para a prestação de socorro pré-hospitalar.

Esta decisão foi anunciada pelo presidente da LBP, António Nunes, que precisou que o valor em dívida às corporações de bombeiros é de "cerca de 20 milhões de euros".

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