Todas as seis ambulâncias de emergência médica do Algarve paradas por falta de meios

Agência Lusa , NM
Há 2h e 25min
Ambulância do INEM (Getty)

Viaturas médicas só deverão voltar a estar operacionais por volta das 16:00

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) afirmou este sábado que as seis ambulâncias de emergência médica do Algarve estão todas paradas por falta de meios, pelo menos até às 16:00.

Em declarações à Lusa, o presidente do STEPH, Rui Lázaro, explicou que estas ambulâncias de emergência médica estão em Portimão, Alcantarilha, Quarteira (duas), Faro e Olhão.

Questionado pela Lusa, disse que os únicos meios operacionais disponíveis pelas 13:00 eram as quatro ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV), sediadas em Loulé, Lagoa, Tavira e Vila Real de Santo António.

Rui Lázaro adiantou, no passado, para poder reforçar as ambulâncias sem meios humanos para poderem funcionar, já foram deslocados técnicos das regiões Norte e Centro para Lisboa e Vale do Tejo e Algarve.

Os dados disponibilizados pelo INEM divulgados na sexta-feira pelo jornal Público indicam que, entre janeiro e novembro do ano passado, as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) do instututo estiveram inoperacionais 9.172 horas.

É necessário recuar a 2013 para encontrar uma taxa mais alta de paragem naquele que é um dos meios mais diferenciados de socorro no país, composto por uma equipa com um médico e um enfermeiro. Já as ambulâncias SIV são tripuladas por um enfermeiro e um técnico de emergência pré-hospitalar.

Os dados relativos ao ano passado não permitem saber quais são os motivos das indisponibilidades das viaturas médicas, mas historicamente a falta de tripulação é a principal justificação.

Há uma semana, o canal de televisão SIC noticiou que seis VMER, das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, estiveram paradas na véspera de Natal por falta de meios.

Na sexta-feira, a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) anunciou a criação de uma 'task-force' de quatro ambulâncias dos bombeiros da Ajuda, Cabo Ruivo, Camarate e Cascais para socorro pré-hospitalar este fim de semana, mas estas viaturas estão sediadas no Lumiar, na margem Norte do Tejo.

Temas: INEM Ambulância Algarve

Saúde

