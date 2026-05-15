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INEM reserva 40 ambulâncias para dar "resposta a picos de procura"

Catarina Guerreiro
Há 2h e 3min
INEM

Ministra da Saúde quer viaturas amarelas do INEM em postos criados nos hospitais.Haverá partilha de custos, espaços e até recursos humanos

O INEM vai passar a ter uma pool de 40 ambulâncias, estacionadas em todas as Unidades Locais de Saúde do país, que vão ser usadas para fazer a transferência de doentes críticos entre os vários hospitais e estarão de reserva para períodos em que os pedidos de socorro aos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) dispararem. Neste momento, o INEM, segundo dados fornecidos pelo organismo à CNN Portugal, está a receber em média e por dia, 3.500 chamadas, com um tempo de espera de atendimento de 12 segundos. Mas temem-se períodos em que os pedidos de socorro diários chegam aos 5.500, como já sucedeu no passado.

A criação desta “pool” é uma das medidas que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, colocou em marcha para tentar evitar que o caos se instale na emergência pré-hospitalar como aconteceu nos últimos meses e consta de um despacho ministerial. Desta forma, haverá sempre ambulâncias de reserva que podem ser usadas quando for difícil responder a tempo com os veículos dos bombeiros e da Cruz Vermelha contratualizados com o INEM, adianta fonte do instituto.

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As ambulâncias desta pool podem também ser usadas nos casos mais graves, considerados de maior prioridade, em que o socorro deve chegar ao destino em oito minutos.

Com a decisão de colocar estas ambulâncias de “reserva” nos hospitais, sempre que existir um pedido de socorro das populações esse atendimento será feito, de preferência pelas ambulâncias dos bombeiros. Num despacho pode ler-se que “O INEM, I. P., mantém uma frota própria de ambulâncias de socorro de nível SBV, em número não inferior a uma por cada Unidade Local de Saúde (ULS)”. O mesmo documento frisa que vão ter, dentro de todo o sistema de Emergência Médica, “um carácter suplementar “ uma vez que será destinada à “realização de transporte inter-hospitalar de doentes urgentes e à resposta a picos de procura ou situações excecionais, em qualquer ponto do território continental, sob coordenação do CODU”.

As viaturas amarelas do INEM vão por isso ficar em postos nas várias ULS, que irão partilhar custos, espaços e até recursos humanos com o organismo de emergência médica. “A regulação, o financiamento e o funcionamento das ambulâncias (…) são definidos por acordo a celebrar entre o INEM, I. P., e a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, I. P. (DE-SNS, I. P.), homologado pelo membro do Governo responsável pela área da saúde, e concretizados através de protocolo de cooperação a celebrar entre o INEM, I. P., e cada ULS, do qual deve constar, designadamente, o regime de partilha de recursos humanos entre instituições”, lê-se ainda no despacho.

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Temas: INEM Ambulancia Ambulâncias Saúde Unidades Locais de Saúde
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