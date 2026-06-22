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INE vai rever indicadores como PIB per capita, emprego e estatísticas da saúde após atualização da população

Agência Lusa , TFR
Há 29 min
Lisboa, Santa Catarina, habitação, turismo, alojamento local, turistas. 10 julho 2019 Foto: Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images
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Instituto atualizou o número de residentes em Portugal para 11.424.031 pessoas, graças à contabilização de 1.597.539 pessoas estrangeiras

O Instituto Nacional de Estatística anunciou esta segunda-feira que vai rever todos os indicadores ‘per capita’, como o Produto Interno Bruto, emprego ou questões relacionadas com a justiça, educação ou saúde.

“A revisão das estimativas anuais de população residente para os anos de 2021 a 2024 tem impacto em diversas operações estatísticas do INE, nomeadamente na calibração (extrapolação) dos resultados de inquéritos por amostragem, com destaque para o inquérito ao Emprego”, com impacto nos “resultados das Contas Nacionais”, que “terão de ser reavaliados”, refere o INE, que apresentou um calendário de apresentação de novos dados numa nota metodológica complementar à divulgação dos resultados dos residentes no país.

Nas contas nacionais, a avaliação da atividade económica inclui uma parcela que é estimada “tendo em consideração a população empregada do Inquérito ao Emprego”, indica o INE, um valor que deverá alterar-se, já que o número de desempregados é percentualmente inferior, dado que a população total foi revista em alta ao longo dos últimos anos.

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Além disso, “a revisão da população implica a atualização dos vários indicadores ‘por habitante’ ou ‘per capita’, que utilizam a população residente no denominador, disponibilizados pelo INE no Portal das Estatísticas oficiais”, pelo que a maioria dessas revisões serão divulgadas nos próximos meses.

Já a revisão do PIB e do PIB ‘per capita que terá impacto nos valores apresentados por Portugal junto das instituições europeias, e que serviram por base a atribuição de fundos ou candidaturas a projetos, só poderá ser feita após a revisão das contas nacionais de 2021 a 2026, em março de 2027.

As “estimativas do Inquérito ao Emprego (mensais, trimestrais, anuais, módulos regulares e ad hoc), de 2021 a 2026” serão divulgadas em “fevereiro de 2027” e, só depois disso será possível apurar as contas nacionais.

Ainda este mês, serão publicados os dados atualizados referentes à cultura, desporto e justiça.

Os indicadores com detalhe geográfico da população serão divulgados em julho, o mesmo sucedendo com os dados referentes à proteção social, mercado de trabalho, hospitais e acidentes de trabalho, ensino não superior, enquanto em setembro serão publicados os dados sobre o ensino superior, bem como estatísticas económicas.

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Para dezembro está prevista a publicação dos dados revistos de causas de morte.

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Temas: INE População PIB per capita Emprego Saúde

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