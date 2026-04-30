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Inflação acelera para 3,4% em abril devido à subida dos combustíveis

Agência Lusa , AM
Há 1h e 35min
Dinheiro (Getty Images)

Em abril, a variação do índice referente aos produtos energéticos aumentou para 11,7%

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A taxa de inflação acelerou para 3,4% em abril, mais 0,7 pontos percentuais do que no mês anterior, novamente impulsionada pelos combustíveis, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Tal como verificado no mês anterior, a aceleração do IPC [Índice de Preços no Consumidor] é maioritariamente explicada pelo aumento do preço dos combustíveis”, refletindo a subida do preço do petróleo, refere o INE.

Em abril, a variação do índice referente aos produtos energéticos aumentou para 11,7%, após uma subida de 5,7% em março.

A subida nos preços dos combustíveis é um impacto da guerra no Irão, desencadeada no final de fevereiro, e consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

Quanto ao indicador da inflação subjacente, que exclui produtos mais voláteis como alimentos não transformados e energia, registou em abril uma variação de 2,2%, taxa superior em 0,2 pontos percentuais à do mês precedente.

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Comparativamente com o mês anterior, a variação do IPC terá sido de 1,4% em abril (2,0% em março e 0,7% em abril de 2025).

Já a variação média do índice nos últimos 12 meses é estimada em 2,4%, contra 2,3% no mês anterior.

No que se refere ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que permite comparações com outros países europeus, terá registado uma variação homóloga de 3,3% no mês em análise (2,7% em março).

Os dados definitivos relativos ao IPC do mês de abril serão divulgados pelo INE a 13 de maio.

Temas: Ine Índice de Preços no Consumidor Combustíveis Inflação
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