Ansiedade atinge quase 40% dos portugueses em 2025 e agrava-se face ao ano anterior

Há 1h e 4min

REVISTA DE IMPRENSA | A ansiedade afeta mais mulheres do que homens

Quase 40% dos portugueses com 16 ou mais anos apresentavam sintomas de ansiedade generalizada em 2025, segundo um relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística no Dia Mundial da Saúde citado pelo Diário de Notícias. Os dados indicam um agravamento face ao ano anterior, com mais 7,4 pontos percentuais, e revelam ainda que 11,3% dos casos atingiam níveis graves.

A ansiedade afeta mais mulheres do que homens, tanto na prevalência global como nos quadros mais severos, e é também mais elevada entre a população idosa.

Apesar destes indicadores, mais de metade da população avaliou o seu estado de saúde como positivo. Em 2025, 52,7% dos inquiridos consideraram ter uma saúde “boa” ou “muito boa”, embora este valor represente uma ligeira descida face a 2024.

A perceção de saúde varia consoante a idade e o sexo, sendo mais favorável entre homens e pessoas até aos 64 anos. Já as mulheres e os idosos concentram maiores níveis de doença crónica, limitações nas atividades diárias e avaliações negativas do estado de saúde.

O retrato regional mostra diferenças significativas: a Grande Lisboa regista a maior proporção de população que se sente saudável, enquanto o Centro e o Oeste e Vale do Tejo apresentam os piores indicadores, incluindo mais limitações e avaliações negativas.

O relatório destaca ainda que Portugal continua abaixo da média europeia na esperança de vida saudável, sobretudo entre as mulheres, e evidencia desigualdades persistentes no impacto da saúde entre géneros e regiões.