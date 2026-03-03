Desemprego mantém-se no nível mais baixo desde 2002

Agência Lusa , AM
Há 1h e 39min
Emprego (Getty Images)

A taxa de desemprego manteve-se nos 5,6% em janeiro, o mínimo de 23 anos

O desemprego manteve-se nos 5,6% em janeiro, o mesmo valor de dezembro de 2025 e 0,7 pontos percentuais abaixo de janeiro desse ano, segundo a estimativa provisória divulgada pelo INE.

Nas Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego hoje publicadas, o INE manteve, nos 5,6%, a previsão divulgada em 29 de janeiro da taxa de desemprego de dezembro do ano passado, a mais baixa desde fevereiro de 2002, quando igualou aquele valor.

Em janeiro, a taxa de desemprego de mulheres (6,2%) superou a de homens (5,0%) em 1,2 pontos percentuais, situando-se a taxa de desemprego de adultos em 4,7%, valor idêntico ao de novembro e dezembro de 2025 e o mais baixo desde abril de 2002 (4,4%),

Já a taxa de desemprego de jovens recuou 0,4 pontos percentuais face ao mês anterior, situando-se em 18,2% e alcançando o nível mais baixo desde abril de 2023, quando igualou aquele valor.

